Emilio Izaguirre y su análisis del duelo ante Olimpia: "Nuestro objetivo es levantar la copa, no ganar un clásico"

El experimentado jugador hondureño y del Motagua, Emilio Izaguirre, hizo sus propias valoraciones de lo que será este compromiso de mañana ante Olimpia, donde tienen claro lo que se está en juego en la Liga Concacaf.

Los azules saben la cita que tienen con la historia y es por ello que no se pierden ni el más mínimo detalle de este clásico internacional ante los merengues.



"Sabemos lo que representa el partido de mañana, aparte de un clásico, es un juego importante para la historia y tenemos la convicción y la fe en Dios que todas las cosas que hemos trabajado durante el torneo nos va salir bien".





Más allá de la presión que puede tener un jugador, el ex defensa del Celtic cree que se debe disfrutar este duelo. "Es la misma mentalidad, nosotros sabemos lo que representa el partido y para nosotros es una bendición y los que estén o estemos que salgan con esa convicción de hacer bien las cosas y seguros de lo que vamos hacer. Sabemos que debemos preocuparnos por nosotros, hacer bien las cosas, tratar de ir adquiriendo confianza y disfrutar el partido. Será lindo y como jugador hay que disfrutarlo para salir con el pase a la siguiente ronda. Puede ser un partido de 90 minutos o penales, solo Dios sabe. Nuestra mentalidad es ir a ganar para seguir avanzando y clasificar directo a la Concachampions".



Muchos califican este juego como uno de los más importantes en la historia de ambos equipos, pero Izaguirre tiene su propio punto de vista.



"Para mí todos los partidos son importantes en Motagua. Me acuerdo que en el 2006 así me preguntaron cuando jugamos una final en San Pedro Sula, pero todos son importante y aunque sea internacional o no. Contra Saprissa en el 2007 también me lo preguntaron y creo que vendrán muchos importantes, pero hay que vivir el presente y Olimpia es el más importante, luego vendrá Platense y UPNFM".





Y agregó: "Me voy a sentir alegre levantar la copa, ya que se perdió la final contra el Saprissa y esta es una semifinal, esto no va marcar nada sino levantamos la copa. ¿De qué sirve ganarle al Olimpia y no levantar la copa?, nuestro objetivo es levantar la copa, no ganar un clásico. Lo más importante es mañana, disfrutar y pasar a la siguiente fase".



El hecho de enfrentar un rival que es conocido para ellos no lo hace fácil, así lo declara el defensor. "Ningún partido es fácil, ni el de Honduras Progreso que ganamos 5-0, pero creo que tenemos la fe y todos son finales para nosotros. Nunca pensamos que será fácil. Este es un clásico y hay que respetar al Olimpia, tratar de hacer un gran partido y que gane el mejor".