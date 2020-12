Confirmadas las fechas para las últimas dos jornadas de las vueltas del Apertura de Liga Nacional

El campeonato Apertura de la Liga Nacional está llegando a su cierre. La profesional ha confirmado las fechas para disputarse las dos jornadas pendientes. La primera es la fecha 6 que fue reprogramada dos veces y ahora se jugará entre 5 y 6 de diciembre.

En esta quinteta de partidos destaca el clásico Olimpia vs Real España, uno de los duelos que podría marcar el destino del grupo del centro, pues si los albos no suman de tres, Motagua no les dará ventaja, pues tiene un cierre con rivales menos complejos.

La última fecha definitiva en la que se conocerán las posiciones y por ende los clasificados a la final de grupos y repechajes, se estará jugando el sábado 12 de diciembre, aunque todavía no se ha conocido de forma oficial la hora sería por la tarde como fue programada en un inicio en el calendario oficial.

Por ahora la pelea por ser primeros de grupo se encuentra cerrada en ambos enclaves. En el norte, Marathón está un punto arriba del Vida, de igual forma en el centro, el Motagua aventaja al Olimpia por lo que estos partidos tienen una importancia enorme. Además el Real España pelea por no hacer el papelón y quedar fuera de competencia.

Hay que mencionar que una vez terminadas las vueltas, se continuará con la liguilla, pero aquí habría una nueva modificación por la participación de los equipos catrachos tanto en la Liga Concacaf como en la Champions de Concacaf donde el Olimpia estará jugando el 15 de diciembre frente al Impact Montreal de Canadá en Orlando, Florida.

JORNADA 6 (5 y 6 de diciembre)

Marathón vs Honduras Progreso

Real de Minas vs Real Sociedad

Olimpia vs Real Espña

Motagua vs Lobos UPN

Platense vs Vida

JORNADA 14

Sábado 12-12-20 3.00 pm Marathón vs Olimpia

Sábado 12-12-20 3.00 pm Vida vs Lobos UPN

Sábado 12-12-20 3.00 pm Real Sociedad vs Real España

Sábado 12-12-20 3.00 pm Real de Minas vs Honduras P.

Sábado 12-12-20 3.00 pm Motagua vs Platense