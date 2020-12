Carlos Bernárdez, el bombardero de Platense: "Me decidí por Belice porque en la "H" solo convocaban a los mismos"

Los números del delantero con nacionalidad hondureña y beliceña, Carlos Bernárdez van en aumento en la Liga Nacional de Honduras.

Jornada a jornada se ha puesto en manifiesto como protagonista en el Platense marcando goles importantes que lo han llevado a la pelea por el MVP junto a nombres de peso como Jerry Bengtson, Gonzalo Klusener o Rubilio Castillo.

Desde su paso por la Liga de Ascenso en el Victoria y posteriormente en el Vida (ocho goles en dos torneos), está firmando su mejor versión goleadora con ocho anotaciones en lo que va del torneo. Una racha importante para un ariete que parece reinventado en una nueva faceta.

En entrevista a DIEZ, el ariete de 27 años dijo que obedece su buen momento a una alimentación adecuada y trabajos físicos realizados durante la cuarentena.

"En el Vida había tenido buena participación, pero las lesiones me estaban afectando. Ahora me he cuidado de eso desde el principio. Tú sabes que durante la pandemia estuve corriendo en la playa con Darixon Vuelto, Tyson Núñez y Júnior Lacayo, eso me ayudó bastante", detalló Carlos Bernárdez.

Y agregó: "Les tengo ventaja a otros jugadores. Los trabajos de playa me ayudaron mucho sumado a un torneo que empezó rápido, muchos no tuvieron tiempo de prepararse y es agotador jugar cada dos o tres días".

También detalla que para privarse de las lesiones se ha apoyado en Charlie Zúñiga (cazatalentos), "me instruye con vitaminas y proteínas para cuidarme, le agradezco mucho. Si antes me dormía tarde, ahora lo hago más temprano y lo que me da resultado debo seguir haciéndolo".

¿Y gifiti tomas?, le consulté en forma jocosa, pero su respuesta dejó en claro que "no, no tomo nada de eso", mientras rompía en carcajadas.

Carlos Bernárdez celebrando una de sus anotaciones en memoria de su abuela.

META DE GOLES

"Desde que empezó el torneo visualicé una cantidad de goles. No te la puedo decir, pero sí me mentalicé cierta cantidad. Espero poderla completar", aseguró.

Sobre su pelea con Jerry Bengtson y Gonzalo Klusener, dejó en manifiesto que no pierde su horizonte ya que "ellos están en equipos grandes, tienen más oportunidades en cada partido, yo sigo trabajando. Son delanteros grandes, allí tienen sus cifras. Yo hago lo mío, quiero seguir así y por ahora estoy peleando con Jerry Bengtson, pero quiero estar en el primer lugar".

En el pasado Carlos Bernárdez estuvo a merced de fichar por el Necaxa de México, pero las negociaciones no se completaron, ahora traducido de su buen momento visualiza fichar por uno de los equipos denominados "grandes" en la Liga Nacional.

"Trabajo para eso, tengo la espinita de estar en un equipo grande, primero Dios pueda lograrlo", soltó.

ANÉCDOTA CON FABIÁN COITO Y DECISIÓN POR BELICE

En el 2019 Bernárdez optó, de su doble nacionalidad, para jugar por Belice en la Liga de Naciones puesto que veía con pocas opciones ser tomado en cuenta en la "H".

"Tomé esa decisión y no estoy arrepentido, decidí eso porque estaba en Segunda División y veía complicado que me tomaran en cuenta porque solo convocaban a los mismos, eso orilla a uno a tomar otras decisiones", soltó.

Sin embargo, así como la vida da mil vueltas, reveló un pasaje con Fabián Coito en el entrenamiento de Platense.

"En la pretemporada Fabián Coito visitó el entrenamiento, ese día metí cuatro goles. Ese día la directiva no me había firmado, pero lo terminaron haciendo. Coito se llevó buena referencia como para convocarme, pero le dijeron que había jugado con Belice. Solo queda en anécdota", reveló.

Sobre su decisión, replica en que "contento no podría decir, pero me he puesto a pensar qué hubiese pasado si hubiese esperado con este buen momento. En Belice me han tratado de lo mejor, lo demás solo queda en anécdota".

Carlos Bernárdez lleva 23 goles en la Primera División de Honduras, cuatro de ellos cobrados desde el punto de penal. Su contrato con los selacios está vigente hasta mayo del 2021.