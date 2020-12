Orlando Ponce: Dos argentinos que se tienen atracción fatal mandan sus tropas al ataque

En un partido inédito en competencias internacionales, el Olimpia, el único ganador por Honduras de la Liga Concacaf, y el Motagua, bisubcampeón de esta competición, se enfrentarán hoy por un boleto directo a la denominada Champions, con dos entrenadores de rivales que se "mastican", pero no se "tragan".

El destino ha permitido que los dos equipos con más títulos y más arraigo popular en el país se enfrenten, que en la liga hondureña disputan el clásico nacional por más que algunos discrepen con esa teoría, sobre todo marathones porque se consideran ellos el rival clásico de los merengues, ahora en una definición internacional.

Si nos atenemos a estadísticas será el octavo partido en la serie Diego Vasquez vrs Pedro Troglio, con cuatro triunfos para el de Luján y dos para el de Mendoza, con un empate sin goles que se registró en el actual torneo de liga, en uno de los peores encuentros de estos clubes en su historial.

En el primer certamen dirigido por Troglio, que permitió al Olimpia levantar nuevamente la copa después de una prolongada sequía de más de tres años, el albo barrió la serie con tres victorias, mientras que en el anulado, suspendido o interrumpido, sin declaratoria de nada, el azul ganó los dos cotejos, incluyendo una escandalosa goleada de 4-1 en Comayagua.

Como estar ganando y ganando y no soltar el poder en la liga provoca ambiciones desmedidas, hasta envidias, los dos argentinos se disparan indirectas y directas en sus exposiciones mediáticas.

Y es que el conductor azul no le reconoce que ganó bien el campenisimo al Olimpia, alegando incidencia arbitral y "ayudas" de la UPN, además de quejarse que no le dieron el título al azul cuando se detuvo el campeonato por la pandemia y su equipo era el líder del torneo a falta de 5 jornadas. Es más, Diego siente como suya esa copa, que suma 18 en sus cuentas y no 17 como lo registra la liga.

Si nos vamos a los encuentros del pasado cercano, Troglio en el presente campeonato dónde los dos colosos luchan sin tregua por ganar su respectiva pentagonal, le ganó tácticamente el duelo en la segunda vuelta.

El choque de este día por los cuartos de final de la Liga Concacaf, afortunamente será dirigido por un árbitro mexicano, Adonai Escobedo, para evitar así excusas de los dos entrenadores por las decisiones de los jueces.

Los dos clubes cuentan con ofensivas muy poderosas, del lado del Motagua con Rubilio, Moreira y Klusener y del Olimpia con Jerry Begtson, Justin,Arboleda, Edwin Rodríguez, Michael Chirinos y Marvin Bernárdez, lo que tendrá en alerta los dispositivos defensivos.

EL TRABAJO DE LOS ENTRENADORES

El plan de Troglio será nuevamente desconectar en el engranaje del Motagua a Kevin López, Matías Galvaliz y al lateral izquierdo por el que se decida Diego, Emilio u Omar Elvir, con buenos escudos en el medio y jugadores muy dinámicos por los costados.

Mientras que Diego deberá destruir la salida del mediocampo del Olimpia, que producen Carlos Pineda y Deiby Flores, y frenar a Edwin Rodríguez que en la segunda vuelta fue una pesadilla para su defensa y ataque.

Las dos defensas no representan mucha seguridad, más la del Motagua con la ausencia de su capitán Juan Pablo Montes. Sin el ánimo de subestimar a Marcelo Pereira y Wesly Decas, vislumbro una lucha desigual con Bengtson y Arboleda.

En el Olimpia, su técnico modifica mucho sus elementos en la defensa, sobre todo con sus centrales y lateral izquierdo, con Maylor Núñez establecido como titular en el lateral derecho, aunque intrascendente con sus aportes en defensa y en ataque.

A Diego le viene muy bien al jugar con dos nueves, quedar en mano a mano con sus defensas, por lo que necesitarán asistencia Leverón y Casildo, de Pineda y Deiby Flores para no quedar desprotegidos.

Estos encuentros se pueden definir por mínimos detalles, como la táctica estacionaria, eso nos hará estar atentos a los tiros libres, de esquina y hasta de los saques de banda si la batalla resulta muy cerrada, como yo apuesto qué pasará.

El Motagua avanzó a cuartos de final tras vencer en penales al Comunicaciones de Guatemala, luego de igualar 2-2 y al Alianza de El Salvador con el que había igualado 1-1 en el tiempo reglamentario, demostrando el azul mucha fuerza mental ya que en ambos cotejos estuvo en desventaja.

Recordar que el ganador avanzará a semifinales y ganará un boleto a la Champions de la Concacaf, que iniciará en febrero próximo y el perdedor tendrá una segunda oportunidad en un repechaje ante el perdedor de Liga Alajuelense vrs Estelí de Nicaragua.

Lamentablemente, el Marathón ha sido condenado al repechaje al caer miserablemente 2-0 contra el Saprissa de Costa Rica, el padre de los equipos hondureños, pero de eso escribiremos en la próxima columna.

Postdata: ¿Tendrán el valor Diego y Troglio de ir al toro por los cuernos o los invadirá el miedo y se la rifarán en los penales?