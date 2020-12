Edwin Solani le coquetea al Saprissa: "La verdad es que sí me gustaría tener esa posibilidad"

Edwin Solani Solano se ha convertido en uno de los anhelos del Saprissa. El club tico que dirige Walter Centeno buscará ficharlo, esto de acuerdo a lo que el propio entrenador del club reveló.

Tras la eliminación del Marathón a manos del Saprissa de Costa Rica en cuartos de final de la Liga Concacaf 2020, el 'Paté' Centenofue claro y dijo que quería al pequeñín en su equipo para la próxima temporada.

“Lo quiero, me gustaría tener a ese muchacho. Me parece impresionante la velocidad que tiene, tiene un gran salto pese a su estatura. A él le pusimos mucho énfasis y es un jugador peligroso, me encantaría que estuviera en mi equipo, ojalá en un futuro se pueda hacer algo”, dijo el técnico de los morados.





Ante eso, el jugador del Marathón Edwin Solano no se quedó callado y comenzó el coqueteo con el club costarricense, que es uno de los más grandes de Centroamérica.

“Me llena de mucha motivación, sabemos que Saprissa es un equipo grande a nivel centroamericano y sería una vitrina para mí, la verdad es que sí me gustaría tener esa posibilidad”, afirmó el jugador a Diario La Nación.



Solani Solano tiene 24 años y con el club sampedrano tiene contrato por un año y medio más, pero aduce que si se le presenta una oportunidad en el extranjero tendría que analizarla.

“La verdad me sorprendió, sabemos que el juego de nosotros es por las bandas, ellos nos estudiaron bien, pero sí me llamó la atención que él sabía bastante sobre mi estilo”, añadió el hondureño.