Liga confirma horarios de la jornada del fin de semana que engalana el clásico Olimpia-Real España

La Liga Nacional de Honduras confirmó los horarios de los partidos del fin de semana correspondientes a la Fecha 6, misma que se tuvo que reprogramar por brote de covid-19 en el Vida.

La jornada se abrirá el sábado 5 de diciembre a las 3:00pm con el partido Real de Minas-Real Sociedad en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.

A la misma hora, pero en San Pedro Sula el Marathón buscará olvidarse de la eliminación en Concacaf y buscará ante Honduras Progreso mantenerse líder del grupo de la zona Norte.

Cierre con vibrante clásico en el Nacional

La actividad continuará el domingo 6 de diciembre con tres encuentros emocionantes.

A las 4:00pm en el Nacional el Motagua le hará honores a la UPNFM. Los azules no quieren soltar el lidero, pero deberán cuidarse de los Lobos que quieren ganar para mantener opciones de clasificación.

Platense recibirá al Vida a las 7:00pm en el estadio Excélsior de Puerto Cortés. Los selacios están obligados a ganar para mantenerse en zona de clasificación y los cocoteros para mantener opciones de hacerse con el primer puesto.

La jornada se cerrará con broche de oro: a las 8:00pm en el Nacional el Olimpia recibirá a un Real España urgido de sumar de a tres para mantenerse en la lucha de clasificación.

Juegos de la Fecha 6 (reprogramada)

Sábado 5 de diciembre

3:00pm Real de Minas vs Real Sociedad

3:00pm Marathón vs. Honduras Progreso

Domingo 6 de diciembre

4:00pm Motagua vs UPNFM

7:00pm Platense vs. Vida

8:00pm Olimpia vs. Real España