Diego Vázquez: "Olimpia nos superó y no nos dejó hacer lo que estamos acostumbrados"

El técnico del Motagua, Diego Vázquez, dio la cara y habló de la amarga eliminación de Liga Concacaf tras caer 2-0 ante Olimpia en el estadio Nacional.

Vázquez arrancó explicando los motivos por los que hizo ingresar a Walter Martínez tras la lesión del delantero Roberto Moreira.

"El cambio fue porque Roberto (Moreira) estaba por izquierda en el parado táctico inicial. Estaba 0-0 el juego y quisimos manejar la pelota por ese lado y mantener el mismo parado, por eso ingresó. No porque sea delantero o no", inició contando en rueda de prensa.

El ciclón tuvo una mala noche, su rival lo maniató cerrando los costados y presionando en el centro del campo. Diego reconoce que fueron superados.

"Aceptamos que fue un partido, en el primer tiempo con pocas llegadas de los dos equipos, solo el gol con la virtud del rival. Tuvimos la de Rubilio (Castillo) que no la pudimos concretar. Pero en términos generales nos ganaron los duelos individuales, manejaron mejor a pelota, creo que sí nos superaron y nos ganaron bien. Hay que reconocerlo".

Y agregó: "Estos son partidos parejos, recuerdo una cada una jugada de peligro por equipo, tipo clásico disputado, ya en el segundo tiempo a partir del segundo gol se tranquilizaron y manejaron mejor la pelota. Hoy no tuvimos una noche que nos tiene acostumbrados Motagua, nos superó bien Olimpia".

Diego quemó sus cartuchos e hizo ingresar a Gonzalo Klusener, quien terminó expulsado por doble amarilla.

"La idea era tener presencia de área. Jugamos ante Real España con un solo contención, esa era la idea, pero el rival no nos dejó y tiene virtud. Era tener presencia de área, atacar por los costados con (Kevin) López y Walter (Martínez). Pero no lo pudimos hacer".

¿Qué le faltó a Motagua? "El primer tiempo solo tuvimos una de peligro de Rubilio y fue la más clara del partido. No estuvimos como nos tiene acostumbrados Motagua a manejar la pelota, en eso nos superó el rival y no nos dejó hacer lo que estamos acostumbrados. Hubo rendimientos individuales que no estuvieron bien".

Todavía no piensa en el repechaje ante Real Estelí

Por último, a Diego le consultaron sobre el repechaje ante Real Estelí por un boleto a Liga de Campeones de la Concacaf.

"No sé todavía, si es con Estelí ya tendremos tiempo de verlo. Debemos analizar el resultado, ya tendremos tiempo para pensar en Liga y en el próximo partido de repechaje. Es importante porque hay una chance más por estar en el otro torneo", cerró.