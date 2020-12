Troglio cuenta cómo motivó al plantel para vencer a Motagua "Les dije que son partidos de gloria"

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, reveló que antes del juego tuvo una charla con los jugadores donde les expuso que estos juegos son de hacer historia. Les explicó que a nivel de Liga Nacional se van a enfrentar un montón de veces, pero no a nivel internacional.

Esto sin duda le cambió el ánimo al plantel que salió a comerse el mundo. El estratega además, explicó que los golpes que ha recibido este año, lo han fortalecido. Ahora ha sido su madre que le ha dado otra mala noticia, sufre con el coronavirus en Argentina.

Triunfo especial para su familia: "Quiero dedicarle este triunfo a mi familia, a mi esposa Alejandra que está con mis dos hijos pequeñitos, que están lejos, y ellos en Argentina me acaban de escribir llorando, emocionada. Esto en un año difícil para mí, se los quiero dedicar a mis hijos, a mi vieja que hace tiempo que no la miro".

Así motivó a los jugadores y lo que les confesó: "Les dije que estos son los partidos que marcan a los jugadores. Hemos jugados miles de partidos en por la liga de Honduras, pero estos son los que marcan porque son históricos, porque son la gloria, no era un partido más. Tuvimos muchas charlas y acá crecen los jóvenes y los grandes se transforman en ídolos, hoy hicieron goles los de sacrificio. Están marcando algo histórico y este es un clásico que quizás no se vuelva a repetir como pasó con el Boca vs River a nivel internacional".

Lo que viene para el Olimpia: "Ahora pensamos en el duelo del domingo contra Real España, los junté y les dije: mañana a prepara el partido contra Real España y luego ante Marathón y después nos subimos a un avión para ir a meternos a esa burbuja a jugar eso lindo que viene. Somos un equipo humilde y sabemos que los partidos se definen por detalles, esto es histórico pero ya terminó, ahora vamos paso a paso".

Otro golpe en su vida: "Vengo con un año duro desde la muerte de mi padre, luego la de Diego. Ahora mi madre está con COVID-19 en Argentina, recién me enteré hace tres días., Hoy vinieron tres hijos grandes conmigo, mi esposa que se aguantó que haga esta vida y que se vuelva a ir... estuvimos seis meses sin vernos. Cada emoción que hago es como que el de arriba me dice: cada esfuerzo vale la penal. Estoy feliz en Olimpia, tenemos unos dirigentes bárbaros, cuando la afición mira que estoy triste, me levanta en las redes. Estos partidos como el de hoy es de mi responsabilidad y me hacen feliz para dejar un legado lindo en el club".

Deybi Flores y su gran nivel: "A mí me encantaría que no se vaya ninguno, pero como entrenador tengo que potenciar jugadores y dejar legado de jóvenes, además recuperar futbolistas. La gente me dice que no ponga a estos u otros. Deybi es un jugador fantástico. Hablé mucho con él,incluso mas que con mis hijos y es un jugador que está en un nivel para jugar en cualquier liga del mundo".

Las dificultades que ha vivido en Olimpia: "Me tocó venir al club cuando hacía tres años y medio no podía salir campeón y la gente me trató muy bien y luego viene la pandemia que me dejó seis meses sin ver a mi familia. Pero la afición es bárbara, la vez pasada me trajeron naranjas, verduras, chocolates y todos los días recibo regalos. No hay nada más lindo que ser mimado, estoy cómodo, feliz, me tratan de primera los dirigentes, soy un agradecido por como se brinda mi esposa porque hay que retribuir todo de la mejor manera".

Ya sabía que Motagua no cambia estilo: "Yo ya conozco el potencial de Motagua, centros al área y los delanteros buscando definir. Hemos hecho trabajos para contrarrestar eso, hoy cambiaron, y vimos que Maylor Núñez pudo pasar para hacer el dos contra uno. Generalmente Motagua cuando va ganando pone Moreira por izquierda. Del juego, sacando la jugada de Rubilio en el primer tiempo y la pelota que pegaron en el palo, nosotros logramos hacer un partido perfecto".