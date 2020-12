Deiby Flores, la figura del Olimpia que creció en la pobreza y hasta durmió en la calle

El 16 de junio de 1999 nació Deiby Flores, un futbolista que está viviendo su mejor temporada con la camisa del Olimpia, así lo demostró en el cruce ante Motagua, su exequipo, en los cuartos de final de la Liga de Concacaf.

¿Quién es realmente Deiby Flores? Con solo 24 años de edad, su futuro parece que no tiene límites. Se formó con los colores del Motagua, tuvo la oportunidad de vestir los colores del Vancouver Whitecaps de Canadá y ahora en Olimpia ha encontrado su mejor versión, siendo un hombre de confianza para Pedro Troglio.

Deiby Flores ha venido de menos a más, tanto en su vida profesional como privada.

El jugador hondureño creció en la Colonia Alfonso Lacayo, en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, y lo hizo en medio de la pobreza. Como ya se sabe, es uno de los barrios más peligrosos del país.

“Crecer en este barrio ha sido una escuela, me han pasado cosas malas, pero nunca me he quejado de Dios, he sido un hombre correcto. Nunca he blasfemado”, dijo Deiby Flores en una entrevista a DIEZ en 2015.

“Hay mucha gente que se equivoca, no sabe lo que me tocó vivir. Comí en la calle, pedía de casa en casa para tener qué comer, fue muy, muy ´pijiado´. Me tocó dormir en la calle...”, fueron las confesiones del hoy jugador del Olimpia.

"Me marcó comer en la calle, no había nada en casa. Muchas veces nos echaban de los cuartos donde vivíamos porque no teníamos cómo pagar. Y la muerte de mi papá fue algo durísimo", relató Deiby Flores en otra entrevista a DIEZ cuando jugaba en la MLS.

Como a muchos futbolistas, Deiby Flores sin duda tiene una hermosa historia de superación que contar, donde su madre Doña Carmen Vuelto ha sido su gran inspiración.

Deiby siempre trató de dar una mano a su familia, que tuvo que pelear con la pobreza del país.

“Le gustaba treparse a los árboles, se subía hasta las ramas. Siempre lo sonábamos por eso. A veces salía a las 5:00 am, agarraba su chinchorro (red para pescar) y tipo 6 o 7 am, llegaba con aquel montón de pescado. Siempre buscó la manera de sobrevivir”, cuenta la mamá del olimpista.

LA HISTORIA DE SU NOMBRE

Desde muy pequeño, Deiby Flores sabía que el fútbol era su gran pasión, además, su padre fue clave en este aspecto.



Deiby Flores marcó un golazo ante Motagua en los cuartos de final de la Liga de Concacaf.

El papá del volante hondureño y un tío tuvieron un buen presagio cuando nació, pues su nombre, Deiby, es en honor al crack inglés, David Beckham.

Lastimosamente, uno de los momentos más duros que ha vivido el catracho fue la muerte de su padre.

"Tenía piedras en la vesícula y después de eso surgió otro problema que ya después no sé ni de qué murió. En ese momento tampoco teníamos el dinero para sus medicamentos, nunca lo pudimos operar de la vesícula, se le cayeron solas las piedras. En ese tiempo lo que yo ganaba en Motagua era poco y todo lo que me pagaban era para mi familia, para poder pagar sus pastillas y las inyecciones. Guardo todos los recuerdos de mi papá, de él aprendí muchas cosas, siempre fue luchador y aún con esas piedras en la vesícula, así trabajaba. Esas cosas me sacaban lágrimas y yo decía que algún día iba a dejar de trabajar, pero todo pasa porque Dios así lo quiere", recordó Deiby.

Apenas había nacido y ya su familia tenía el deseo de verlo triunfar en el mundo del fútbol. De momento se ha convertido en figura en Olimpia y muchas veces ha dicho que su gran sueño es jugar en la Premier League.

"Mi sueño es sacar mi familia adelante, darles los que siempre han querido y no lo hemos tenido. Como futbolista soy alguien que nunca deja de soñar, Dios tiene muchas cosas para mí. Pienso en Europa, sé que estaré en Europa. Me gusta el fútbol de Inglaterra porque es un fútbol que yo lo tengo; rápido y fuerte. Estoy preparado para jugar donde sea, para esto me preparo", confesó Deiby Flores en 2015.

OLVIDADO POR COITO

Por otra parte, mucho se está hablando de Deiby Flores y la oportunidad de vestir los colores de la Selección Nacional de Honduras.

De momento Fabián Coito lo tiene en el olvido y eso que es su mejor temporada desde que llegó al club blanco.

Deiby Flores ha demostrado ser un volante total con el equipo de Pedro Troglio. Se come completamente el campo, llega al área rival, tiene gol y su condición física es envidiable. Seguramente, Fabián Coito ya no podrá ignorar el nivel que está mostrando Flores.