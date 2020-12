Alex López avisa al Olimpia: “Sería bonito para Costa Rica que la final sea Saprissa vs Alajuelense”

Alex López, uno de los jugadores más talentosos de la Liga Alajuelense, salió contento de poder ayudar al equipo a meterse en la próxima Champions League de Concacaf y en las finales del torneo centroamericano y del Caribe.

El volante, habla del reto que tendrán frente al Olimpia en las semifinales donde será un hueso duro, pues les tocará visitar Tegucigalpa para buscar una ansiada final tica, pues el Saprissa enfrentará al Arcahaie de Haití, un rival más débil en el papel.

"Lo más importante es que cumplimos un objetivo, clasificar a las semifinales de la Concacaf League y obtuvimos un boleto a la Liga de Campeones. Volver a un torneo como este era importante y queremos dejar el nombre de Costa Rica en alto siempre", dijo López tras la victoria en el Morera Soto frente al Real Estelí de Nicaragua.

Sobre ser el líder de asistencias en Alajuela mencionó: "Siempre me ha gustado asistir, más que meter goles porque siento que mis compañeros... tengo muy buenos atacantes, se me hace más fácil asistir, pero para eso hay que trabajarlo día a día. Le doy gracias a Dios porque me están saliendo las cosas, pero aquí lo importante es el equipo y espero que nos vaya de la mejor manera".

López alabó el trabajo que han venido haciendo los experimentados Bryan Ruiz y Álvaro Saborío, dos jugadores que le cambiaron la cara a la Liga Alajuelense que había tenido problemas para dar el puntillazo final.

"Han venido jugadores de experiencia a aportar mucho. Necesitábamos a un jugador que sintiera y trajera los colores en la sangre. Se puede decir que Bryan Ruiz es el hijo pródigo, vino a ayudarnos porque necesitábamos, es un líder dentro de la cancha y Saborío vino a darlos la experiencia a nuestros delanteros. De los pocos minutos que tiene Saborío los aprovecha", manifestó el hondureño.

OLIMPIA EN LA MIRA

La Liga Alajuelense estará enfrentando en los primeros días al Olimpia en partido único para conocer al primer finalista de la Liga Concacaf. López sabe que es un clásico centroamericano en el que se debe jugar con temple y efectividad.

"Siempre he dicho, cuando nos caemos hay que levantarnos más fuerte, este es el tercer torneo consecutivo que venimos jugando de la mejor manera y solo nos falta lo que nos pide la afición, que es el campeonato", dice de forma contundente.

Sobre la semifinal ante los merengues, su antiguo exequipo manifiesta: "Los vamos a enfrentar de la misma manera que los enfrentamos anterior, será un lindo partido, tengo muchos amigos pero voy a luchar por mi equipo que es el Alajuela y voy a dejar el nombre de Costa Rica en lo alto".

Pero ante todo, quiere una final tica frente a Saprissa. "Sabemos de qué sería bonito para Costa Rica que la final sea Saprissa vs Alajuela, pero esto es paso a paso. Siento que a nosotros nos va a tocar la semifinal más complicada que a Saprissa. Sería bonito que llegaran los clubes ticos, sería histórico en Concacaf League. Nosotros queremos ganar este torneo. Me encantaría quedar campeón con Alajuelense ya que con Olimpia fui campeón en el primer torneo", comentó López.