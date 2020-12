Delis Vargas: "El juego ante Olimpia es una final porque nos jugamos entrar a la liguilla"

El Real España se alista para su visita ante Olimpia el domingo en el Nacional. El delantero uruguayo Delis Vargas asegura que para los catedráticos será una final y se tienen prohibido perder.

"Hicimos un buen planteamiento contra Motagua, sabíamos que venían con buena racha, capaz una de cosas a cambiar son las oportunidades que tenemos para concretarlas. Estos son partido difíciles contra Motagua y Olimpia, no te perdonan ellos. Te llegan una y no te perdonan. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Jugamos buen partido, tuvimos oportunidades pero hay que concretar las que tengamos. Ellos las que tienen las mandan a guardar", inició contando el charrúa sobre el encuentro.

Vargas asegura en la plantilla catedrática se respira optimismo, sabiendo que el duelo ante los albos es clave en su lucha por un puesto en liguilla.

"Anímicamente estamos bien de la cabeza. Sabemos para lo que estamos, lo que trabajamos en la semana y creo que no se ha dado en los partidos, pero todas las semanas hacemos trabajo específico. Ahora lo bueno es que fue una semana larga, tuvimos siete días para trabajar, estar concentrados".

Real España se medirá a un Olimpia que llega con los ánimos por las nubes tras eliminar a Motagua de Liga Concacaf.

"Pienso en Real España y para nosotros es fundamental (ganar), es una final porque nos jugamos entrar a la liguilla. Ellos también van a querer jugar hasta el final el liderato con Motagua. Es decisivo para ellos como para nosotros, pero nos jugamos todo, es una final y tenemos que estar concentrados. Vi el partido, como se movían y estamos bien, debemos hacer nuestro trabajo para sacarlo adelante".

¿Cómo frenar a los dirigidos de Pedro Troglio? "Tenemos que hacer nuestro trabajo, el mismo que hicimos siembre contra Olimpia. Lo bueno que tenemos buenos resultados ante ellos, ese es el camino; estar concentrados. En estos partidos ellos no te perdonan, por eso se debe estar concentrado siempre y concretar las situaciones que tengamos. Anímicamete estamos bien, sabemos que no podemos relajarnos, es una final, un partido decisivo para entrar a la liguilla y hay que estar concentrados. Confiar en el trabajo del profe.

Por último, Delis habló de las lesiones que le han impedido ser protagonista con los aurinegros.

"Me marcó la pandemia, me desgarré antes y me volví a desgarrar después. No es fácil para un jugador, el prime partido con más minutos fue contra Motagua. Lo bueno fue que me sentí bien, eso es fundamental para el partido que viene, me dio confianza. El desgarro me jodió, pero ya estamos bien", cerró.