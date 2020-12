Carlos Pineda: “No nos podemos conformar con eliminar a Motagua, todavía no hemos ganado nada”

Carlos Pineda es todo corazón, el cipote de 22 años se ha vestido con el overol para hacer el trabajo de destrucción. Junto a Deybi Flores fue de los mejores frente a Motagua y ahora solo piensa en ir paso a poso porque en Olimpia, el festejo fue ayer, ahora tienen las metrallas listas para el juego ante Real España.

“El envión anímico que traemos es el resultado de los partidos. Venimos invictos en el torneo local, les empatamos el clásico y ganamos otro a Motagua. Ojalá primero Dios de aquí para arriba sigamos mejorando”, afirmó Carlitos Pineda.

Tomaron la medida a Motagua: “Tomarle la medida a Motagua, no creo, todos los partidos son diferentes, este fue especial porque es de Concacaf, de eliminación directa y con la rivalidad que nos tenemos, es bonito. Uno no puede decir que le toma la medida a los equipos porque todos los juegos son diferentes. Gracias a Dios la entrega, calidad que tenemos y disposición del profe, nos ha dado buenos resultados. Olimpia siempre trabaja para ganar y de aquí para adelante, no se puede conformar porque todavía no hemos quedado campeones y en la liga no podemos aflojar”.

Los ánimos en el vestuario: “Hay mucha felicidad, se siente bien por el trabajo bien hecho. Ya días no sentíamos esto, es un partido histórico, es la primera eliminación en Concacaf y nosotros no la tenemos. Hay que seguir haciendo más grande la historia de Olimpia porque en todos los tiempos ha tenido nivel internacional. Aunque vayamos segundos en la Liga Nacional, el equipo siempre está motivado, a todos los rivales los enfrentamos para ganar. Estos son momentos especiales donde hay que dar la cara”.

Motivación que les da Pedro Troglio: “El profe tuvo unas palabras muy sabias y nos dijo que estos son los partidos que hacen a los jugadores, los compromisos difíciles contra buenos rivales, las competencias importantes. Si lo vemos, somos un equipo que lo quiere todo, tiene esa responsabilidad de hacer más grande su historia. En lo personal estoy feliz por mis compañeros porque cada uno se entrega al máximo cada día, es el reflejo del bueno momento del equipo. Venimos invictos desde hace varios juegos, nosotros sabemos que son momentos bonitos y hay que buscar más, cuando uno gana se siente feliz por todo el trabajo, cuando se logra se le agradece a Dios y se disfruta”.