Adalid Puerto, trabaja para ser nuevo Presidente de Platense: “Desde que era jugador tuve ese sueño”

Luego de la renuncia del dirigente Allan Ramos como presidente del Platense, el exfutbolista, Adalid Puerto, se pone en primera fila para poder llegar a ocupar la principal silla del cuadro de Puerto Cortés y hacer un proyecto grande.

Puerto ya cuenta con el aval de muchos directivos que le han aconsejado y junto a su familia, quieren hacer un proyecto, principalmente sanear las arcas del club porque se encuentra endeudado con muchos dirigentes. Además quiere poner un techo salarial que pueda hacer que el equipo cumpla con sus obligaciones.

Puerto, tras dejar el fútbol, se convirtió en empresario junto a su esposa y ha sido aportador del club porteño como patrocinador. Siempre he soñado con ser presidente y ahora está ante una posibilidad que en los próximos días podría hacerse realidad.

“Desde que fui jugador profesional del equipo, siempre tuve el sueño de ser presidente. Ahora está esa posibilidad de plasmar esa idea en los próximos días”, comentó Puerto quien fue arquero del equipo en la década pasada.

Allan Ramos, renunció a la presidencia del Platense y Adalid Puerto o podría sustituir. En la próxima asamblea se podría confirmar.

Uno de los planes que tiene Adalid Puerto, es que el equipo pueda operar y no estar viviendo el día a día, hacerlo funcionar como una empresa, pues el club siempre está pasando situaciones económicas y estas impactan directamente en el plantel.

“Junto a mi esposa y la familia hemos platicado. Ya tuve la experiencia de haber manejado a Platense como gerente en determinado momento. Una de las primeras cosas que me gustaría hacer, es reducir los costos, realmente buscar techos salariales al equipo porque el equipo no está en gran plan para invertir. Esa es la idea, y siempre he creído que el jugador no busca ganar mucho dinero, sino tener estabilidad”, contó a DIEZ el empresario y exfutbolista nacido en Olanchito, Yoro.

Allan Ramos quien había venido ocupando la presidencia, renunció al cargo y ahora Adalid sabe que podría ocupar ese puesto y dice que tiene capacidad. “Hemos conversado con directivos como Yuyo Canahuati, Nabil Khoury, la familia Ramos y hemos tratado de llegar a un consenso y buscar solución. La idea es tratar de comenzar algo que le rinda a la institución. Ahorita se está jugando con muchachos jóvenes y en un futuro muy cercano, poder tener ingresos por la venta de uno de esos futbolistas”, afirmó Puerto.

Adalid Puerto como capitán del Platense cuando fue futbolista del equipo en Liga Nacional. Aquí con el finado Arnold Peralta del Vida.

Sigue: “Siempre he respetado a los dirigentes de la vieja guardia, yo también soy parte importante de la institución. Hay que plasmar buenas ideas para hacer algo por esta maravillosa institución y por allí va la idea, ayudar en momentos difícil. Sé que es una papa caliente pero vamos a creer que la gente de Puerto Cortés nos ayude”.

Sobre el plan de trabajo, Puerto dice que Platense necesita una revolución, no solo deportiva, sino también económica: “Ahorita necesita un plan administrativo, enfatizar en lo que se está cometiendo errores, hay muchas deudas con pagar. El formato de trabajo debe ser el mismo independientemente que Adalid Puerto y familia agarren el club y hay que entender que vamos a hacer del Platense una institución que vendía jugadores a muchos equipos y los tenía en Selección Nacional; esa es la idea”, comenta.

En los próximos meses se estaría realizando una Asamblea extraordinaria para elegir la nueva junta directiva, pues Platense es uno de los equipos fundadores de la Liga Nacional. Fue el primer campeón en la era profesional en 1965 y el exportero del club y la Selección Nacional, quiere hacerlo pelear campeonatos.

“Hay que dejar a la gente que quiera triunfar en la institución. En eso soy bien abierto, esa es la fisonomía que ha tenido Platense. Se está tratando de agilizar todo, hay varios detallitos. A los futbolistas se les adeuda mes y medio de trabajo. Siempre les he dicho que no es fácil, pero sí estamos tratando de cumplirle”, declaró Adalid.

Platense tiene pocos jugadores de exportación en este momento, pero tiene en reservas muchos activos que pronto podrían subir al primer equipo. Puerto buscará que esos talentos puedan fortalecer al club con una venta como pasó con jugadores como Kervin Arriaga que fue el último que salió del club.

“Siempre he creído que si Platense se uniera, tendría la mejor directiva de la Liga Nacional. El cuerpo de trabajo sería por el club, conozco muy bien a cada uno de los directivos actuales y sé que tienen sentimiento por Platense. Hay gente con mucho potencial que nos puede ayudar. La idea no es hacer algo a título personal, sino hacerlo por Platense por la situación económica que está pasando”, afirmó Puerto.

Finalmente cerró: “La mayoría me apoyan, hemos estado platicando y lo hemos hecho de la mejor forma transparente, dar un concepto para que se dé. Tendré una persona importante a mi lado como es mi esposa y como he dicho: trataré de darle seguridad a lo que vamos a hacer, y con un buen equipo de trabajo lo sacaremos adelante”.