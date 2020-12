Matías Galvaliz: “Sabemos que estamos para ganar el torneo, nos hemos levantado de golpes duros”

Ganar la Liga Concacaf sigue siendo una tarea pendiente para Diego Martín Vázquez y Motagua. El argentino ha estado tres veces en este torneo llegando a dos finales y siendo eliminado recién en los cuartos de final por Olimpia.

Esa derrota 2-0 del miércoles frente a los merengues ha sido un golpe fuerte para el plantel, así lo aceptó Matías Galvaliz en charla con Diez, pero reconoce que no hay tiempo para lágrimas y deben pensar en meterse a la Liga de Campeones vía repechaje y pelear el título nacional.

El 10 de Motagua opinó también sobre todas esas personas que se escudan en un perfil y se burlan o insultan luego del descalabro, algo que seguirá pasando según él.

“Obviamente dolido, teníamos mucha fe y muchas esperanza en que podíamos ganar y seguir avanzando a nivel internacional, no lo pudimos lograr con un Olimpia que nos superó bien. No hay nada que decir, ellos jugaron bien y hay que ser buenos perdedores, con el tema del grupo sabemos que estamos dolidos porque era un importante para todos. No tenemos tiempo para agachar la cabeza, estamos primeros en el torneo local que no es poca cosa, no nos podemos relajar ya que nos quedan dos fechas y estamos ahí primeros, el objetivo primordial ahora es entrar a la Liga de Campeones del año siguiente”, inició contando en la plática vía celular.

Y añade: “Nos han neutralizado bien en todo nuestro sistema de ataque, no pudimos generar las situaciones que generamos normalmente, no es un equipo cualquiera, es un equipo que juega muy bien. Sabemos que fueron superiores y bueno tenemos que trabajar para no caernos anímicamente en el torneo local”.

Matías Galvaliz no se explica por qué Olimpia les ha ganado la serie en todo el torneo ya que los de Pedro Troglio lograron dos victorias y un empate.

“Era un partido muy importante, pero bueno también nos ha tocado ganar hace poco dos finales contra Olimpia. Es lo que te digo, son equipos que están muy parejos, lamentablemente en este partido estuvieron muy finos. El porqué nos han neutralizado no lo tengo, uno solo trata de trabajar para llegar al cien por ciento, son varios detalles que debemos ir mejorando”.

Galvaliz fue neutralizado en el partido por Deybi Flores.

Asimismo el volante detalla que esto puede ser un punto de inflexión como sucedió hace unos años cuando perdieron la final de Liga Concacaf ante Herediano.

“Recuerdo cuando perdimos la final contra Herediano y después terminamos siendo campeones, si bien es un golpe durísimo nosotros sabemos que estamos para ganar el torneo, nos hemos levantado de golpes duros”.

Avanza la charla y se le pregunta al 10 qué piensa de las burlas en redes o los comentarios peyorativos de aficionados azules o de otros clubes por lo sucedido el miércoles en el Nacional, esta fue su respuesta:

“A las redes sociales no le doy mucha importancia, creo que lo ha hablado con vos que son personas que ponen una foto y no sabés quién es, es muy difícil darle importancia a alguien en las redes sociales porque cualquiera te dice lo que sea, uno no le puede dar importancia a eso. Yo por lo menos en lo personal no le hago caso, también tengo la experiencia que cuando le ganamos el bicampeonato a Olimpia el celular tenía más de 100 mensajes, ahora perdimos y creo que tenía tres, eso así. Hay mucha gente que es amiga del éxito y te escribe cuando te va bien, pero cuando te va mal no te escribe o te insulta atrás de una computadora o de una foto que no lo podés ver... Darle importancia a esas cosas es poco inteligente”.

“Hemos estado muy cerca de haber ganado ese torneo, lamentablemente se nos ha negado ese título internacional y bueno nadie nos puede decir que no hemos hecho el esfuerzo. Hemos llegado a dos finales que no es nada fácil, hay que ver qué equipo de Honduras ha llegado a dos finales y bueno, ya las finales son complicadas. Nadie nos puede decir que el proceso que estamos haciendo es malo porque nosotros creemos en el trabajo que hacemos. Ese torneo internacional se nos está negando, pero creemos en nuestra capacidad”, siguió contando.

¿Crees que Motagua ganará la Liga Concacaf con vos dentro del plantel? Se le preguntó, a lo que él respondió que “Dios quiera que lo podamos ganar y si en el caso que no me toque estar obviamente que desearle lo mejor a Motagua para que gane ese título internacional que se le viene negando hace mucho tiempo. No tenemos tiempo de lágrimas ni de reprocharnos nada, solo hay tiempo para trabajar, a los aficionados que sigan creyendo”.

Motagua ahora debe pensar en Liga Nacional ya que el domingo a las 4:00 pm jugará ante la Upnfm en el Nacional, los azules son líderes de la zona centro-sur con 29 puntos mientras Olimpia cosecha 28.