"Dos finales perdidas y la eliminación contra Olimpia, desnudan la gestión de Diego Vázquez en Concacaf"

Nuevamente en el Motagua se frustra el intento de lograr su primer título de la Liga Concacaf y el culpable ha sido esta vez su más enconado rival, el Olimpia, en un choque que resultó más sencillo de lo que parecía, después de tanto ruido mediático que se hizo.

Fue la primera versión del denominado clásico nacional en una instancia internacional, con el trago amargo que quedó en los motagüenses por la irreconocible cara del mimado, golpeado con dos inesperados mazazos de dos de sus descartes, Maylor Núñez y Deiby Flores, como para que las heridas fuesen más profundas.

El duelo en lo táctico volvió a ganarlo Pedro Troglio, desde la jaula que le colocó a los ejes principales del Motagua: Kevin López, Matías Galvaliz, Emilio Izaguirre y Rubilio Castillo. La lesión prematura del paraguayo Roberto Moreira le modificó los planes a Diego Vázquez, quien reaccionó con un cambio desacertado con Walter Martínez, al dejar así por unos minutos solo en punta a Rubilio Castillo.

Como sucedió en la segunda vuelta, con una victoria para el albo, el plan de Troglio se cumplió con Carlos Pineda y Deiby Flores dueños del mediocampo en la destrucción hacia Matías Galvaliz y Kevin López y en neutralizar las salidas de Emilio y Santos con el trabajo efectivo de Javier Portillo. La primera diana del Olimpia se produjo en una terrible confusión de Rougier con Emilio que aprovechó el lateral derecho Maylor Núñez para gritarlo y el segundo fue un golazo surgido de la galera de Deiby Flores; el primero dejó tambaleando al azul y segundo fue el nocaut.

Las razones por las que Maylor Núñez y Deybi Flores salieron de Motagua, uno de ellos gracias a su fichaje por los blancos le hizo la casa a su mamá y luego el conjunto azul lo buscó?. “Motagua no me valoró, me miraron de menos”. https://t.co/4Uaw9WpcZA