¡Conocé los clasificados! La Trivia DIEZ se puso emocionante y ya nos vamos a octavos de final

Diario Diez y Apostemos pusieron a prueba el conocimiento de muchos hondureños con la Trivia Diez que empezó con su ronda de 16avos el pasado jueves a las 7:00 de la noche, donde estuvieron en contienda 32 participantes por 16 cupos a los octavos de final.

También puedes leer: La gran deuda de Motagua en la era de Diego Vázquez; los torneos internacionales



Con mucha adrenalina en dicha fase ya se pudieron conocer los nombre de los participantes que tienen su boleto a los octavos de final que se disputará el próximo miércoles 10 de diciembre.



Entres los que destacan están: Omar Gutiérrez, Waynor Ávila, Alejandro Paz; Josué López, Jorge Corea, Zackary Urquía; Eddy Ramírez, Óscar Flores, Julio Méndez, Erick Carranza; Luis Corea, Roger Guerrero y Fernando Romero.

Hay tres duelos que están a la espera de realizarse: Arnaldo Reyes vs Wilson Vásquez, Dilber Deras vs Francisco Castellón y Porfirio Guevara vs Guillermo Santos, ya que los concursantes inscritos presentaron problemas a la hora de su conexión. Los mismos estarán siento reprogramados en las próximas horas.



Las siguientes etapas se disputarán así: cuartos de final y seminales el jueves 17 de diciembre y la gran final está programada para el domingo 20, gracias a la organización de Diario Diez y Apostemos.

Cada una de las eliminatorias hasta la gran final, serán transmitidas completamente en directo a través de la página oficial de Facebook de DIEZ y de su canal de YouTube.



Tras ir eliminándose en duelos directos, solo dos serán los que llegarán a la lucha por ganar el título de la primera edición de la Trivia Diez.