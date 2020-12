Jessé Moncada aclara que no es un jugador indisciplinado y anuncia su salida del Real de Minas

Las cosas no están bien en el equipo Real de Minas y precisamente una de sus grandes figuras ha tenido que salir al paso para aclarar todo, luego de que el técnico Israel Canales diera unas declaraciones que lo dejó mal parado.

El protagonista es Jessé Moncada, quien no fue convocado para el partido de hoy ante Real Sociedad en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.

“Hay cosas que se tratan internamente, pero si debo aclarar que tanto Jessé Moncada como Darwin Andino no serán de la partida, se suman a las bajas de Nelson Muñoz por enfermedad y José García por expulsión para el partido decisivo del sábado ante Real Sociedad”, apuntó Israel Canales, entrenador del Real de Minas.

Ver: La tabla de posiciones de la Liga Nacional

Canales dio a entender que la no convocatoria de Moncada fue por indisciplina. “Yo respeto a todos los colegas, de hecho he seguido la línea que dejó el entrenador anterior, pero hay situaciones que tal vez se toleraban antes que yo no puedo aceptar, pero por esta ocasión han quedado fuera", expresó.

LA RESPUESTA DE MONCADA

Ahora bien, Jessé Moncada ha dado su versión de las cosas y aclara que no es un futbolista irresponsable.

“La verdad que por indisciplina no es, creo que él tiene que ser un poco responsable y no estar tildando al jugador de irresponsabilidad de algo que no está pasando en el equipo, tiene que hablar claro, con la verdad, qué es lo que pasa, si yo fuera una persona irresponsable, no jugara la mayoría de partidos que he disputado con el club, siempre me he mantenido al margen, nunca les he faltado respeto al equipo ni adentro ni afuera del campo. La verdad si me molesta, porque eso me mancha mi imagen por si el día de mañana un equipo me quiera contratar, porque van a decir que soy un jugador irresponsable y no es así”, se defendió Moncada.

Asimismo, deja claro que son falsos los rumores de que ha recibido llamadas para irse al Juticalpa, club que dirige Raúl Cáceres, quien ya estuvo en el Minas y dirigió a Moncada.

“La verdad es que no he recibido llamadas de otro equipo, quiero aclarar eso, siempre he estado ahí para el equipo que me debo, la verdad que si me molesta”, subrayó.

Asimismo, Jessé afirmó que ya no es más jugador del Real de Minas. “La verdad es que tomé mi decisión de apartarme por las cosas que estaban pasando, sabiendo que estaban botando mi trabajo, creo que es una falta de respeto para el jugador”, dijo.

Sobre si hay problemas económicos en el club, el ahora exjugador del Real de Minas se limitó a decir: “Los equipos pequeños siempre van a tener ese problema de los sueldos, gracias a Dios yo tengo un trabajo aparte, además de lo que gano en el equipo".

¿Por qué el entrenador dijo eso sobre ti? Se le consultó de nuevo a Moncada y respondió: “Tiene que hablar con la verdad, no con la mentira porque al final siempre sale a la luz las cosas que pasan en el equipo, me molesta, ojalá ustedes conocieran lo que pasa en los equipos. Por eso quiero aclarar eso, no soy un jugador irresponsable, he sido un futbolista constante”.

Ahora, Jessé Moncada espera llegar a un acuerdo con el Real de Minas para poner fin al contrato.

“Tengo un trabajo aparte, hay que esperar a que se aclara esto, tengo un contrato con ellos de seis meses, espero llegar a un arreglo, hablé con uno de los presidentes y espero llegar a un arreglo", insistió.

Hay que mencionar que Darwin Andino es otro de los futbolistas que está involucrado en esta controversia que ya ha aclarado su compañero, Moncada.