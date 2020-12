Vida viaja solo con 21 jugadores para enfrentar al Platense tras varios positivos por coronavirus  

El Vida de La Ceiba vuelvió a sufrir un nuevo brote de contagios de coronavirus Covid-19 en su plantilla, contando con más de 10 positivos y eso les ha afectado para poder encargar este duelo ante el Platense a partir de las 7:00 pm

El equipo que comanda Nerlin Membreño cumplirá su duelo ante los escualos pese a las complicaciones que sufrieron por el contagio de varios jugadores titulares y que los deja mermados en su plantilla.



"Viajamos con 21 jugadores, es lo que nos queda, ya estamos listos, ahorita estamos aquí por San Pedro Sula", explicó Nerlin Membreño.





El timonel de los cocoteros no ha querido dar a conocer los nombres de los jugadores afectados por Covid-19, pero si explicó las zonas en las que le complica.



"Más o menos son dos o tres posiciones en las que nosotros consideramos que han venido siendo regulares. Es sabido que a todos nos va a dar esta situación y nosotros respetamos las posiciones de la Liga".



Pese a que el técnico no dio los nombres, se ha conocido que los jugadores contagiados son: José Mendoza, Widsom Quayé, José Escalante, Elder Torres; César Guillén, Horacio Argueta, Dayrob Suazo, Juan Ramón Contreras y Joel Membreño.



Lo que si detalló Membreño fue: "Los muchachos están aislados y algunos son diferentes circunstancias sobre todo porque pueden hacer trabajos aparte con el equipo. Estamos manejándolo bien, pero no contaremos con algunos del plantel, pero sabíamos que el torneo sería así, no sería fácil y la han vivido todos, pero a raíz de los planteles que tienen y lo han manejado. Nosotros hemos trascendido y al final estamos conscientes de la responsabilidad del partido que enfrentamos y la posibilidad de pelear el primer lugar".





El positivo de estos futbolistas le trastoca de una u otra manera los planes que tenía el timonel de los cocoteros. "En el plan del partido y del inicio hay un equipo base que ha tenido regularidad más otros como en todos los planteles. Ya sabíamos que esto podía suceder y teníamos que estar preparados. Nosotros tenemos un plantel de 35 jugadores y no es por decirlo o motivar a los demás, pero teníamos que preparar a los demás por igual".



El duelo de esta noche ante el Platense es clave para el Vida, ya que de perder le podrían decir adiós a las aspiraciones de pelear el primer lugar del grupo de la Zona Norte.



"Nosotros sabíamos que sería complicado y por ahí se nos complicaron algunos resultados, pero en general estamos bien y esperamos ganar el partido para seguir peleando el primer lugar hasta la última jornada".