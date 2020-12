Héctor Vargas habla del Saprissa-Marathón, de la "suerte" del Olimpia en Concacaf y de Yustin Arboleda

Héctor Vargas Baldús es un técnico sin filtros. El argentino del Marathón no se guarda nada, responde todo lo que le consultan, sin medir palabras, él es así y ya todo el entorno del fútbol hondureño lo conoce.

El timonel del monstruo verde compareció en Cinco Deportivo de TVC y tocó varios temas de interés, como la eliminación del Marathón a manos del Saprissa en los cuartos de final de la Liga Concacaf 2020 el pasado martes en Tegucigalpa.

Asimismo, Vargas habló sobre la "suerte" que el Olimpia ha tenido en la Champions de la Concacaf, donde tiene a tiro una histórica semifinal, si logra pasar del Montreal Impact que dirige la leyenda Thierry Henry. Por último, mandó un mensaje a Yustin Arboleda por la demanda económica que interpuso contra la institución verdolaga.

LO QUE DIJO:

La eliminación ante Saprissa: "Sin ninguna duda que el clima favoreció un poquito al Saprissa que está más acostumbrado en Costa Rica con este clima y de llovizna en al tardecita, pero también tienen mejor equipo, eso es sin ninguna duda, los jugadores que tiene el Saprissa, algunos vienen de jugar en Europa, tiene varios jugadores que manejan muy bien la pelota, lo nuestro era un poquito resistir y acertar. Nos sorprendimos con el tema de la suspensión de Denovan Torres por el Covid, el primer gol viene un poquito por consecuencia de la novatez del arquero, a lo mejor no habló bien y sentimos el impacto del primer gol, buscamos y nos agarra después en contragolpe el segundo gol pero en definitiva tenemos que reconocer que jugábamos contra un equipo con mejores posibilidades en todos los sentidos".



"Hablaban que Marathón estaba en crisis porque se iba el Chino Discua, se iba Mario Martínez, se fue Espíndola y así quedamos compitiendo, tratando de buscar Concachampions y el martes podemos hacerlo. Estamos a cinco puntos del Vida y que se hablaba del buen suceso del Vida en el campeonato y tenemos positivo más 15 y el Vida más 11, no solo hemos sobrepasado los últimos cuatro partidos en donde hicimos 14 goles y cero en contra, hemos logrado cositas importantes para afrontar esta recta final del campeonato y sentirnos un poco protagonistas y el hecho de poder disputar la final, arrancamos mal pero vamos bien".

Marathón cayó eliminado ante el Saprissa por la Liga Concacaf 2020.



¿Se quedó en deuda Marathón?: "Yo tenía el conocimiendo y venía viendo los partidos, conocía la estructura futbolística del equipo y la logística del Saprissa, lo que pasa que yo tengo una manera de actuar con mis jugadores en el sentido de hacerlo protagonista a pesar de... porque, yo conozco tanto el futbol hondureño que si al hondureño le digo que no sirve, no sirve, y si le digo que es un fenómeno, se cree un fenómeno, entonces el hecho de hacerlo sentir que podemos ser protagonistas e intentar hacer que lleguen a rendir como están rindiendo, el Marathón dentro de sus posibilidades está rindiendo. Realmente trato de hacer rendir al máximo al equipo con un presupuesto que tenemos, que es por debajo del que tiene el Vida, y el equipo está rindiendo de buena manera, yo podía dar un paso al costado y esperar alguna otra oportunidad de otro equipo pero no quiero ser desleal con la gente que me ha sostenido".



Saprissa ue efectivo: "El rendimiento del Saprissa no fue el mejor, ellos tuvieron poco, quizá entraron justos, nos hacen el primer gol de pelota parada y el segundo en un contragolpe, yo no vi un Saprissa arrollador, un Saprissa que nos manejó todo el partido, quizás en San Pedro Sula hubiera sido diferente la cosa".



La suerte de Olimpia en la Champions: "Yo creo que lo que tuvo Olimpia, que hay que reconocer que para llegar al nivel que tuvo Olimpia, que está Pedro Troglio ahora, tuvo mucha suerte con el sorteo, a mí me ha tocado jugar con equipos de Estados Unidos y ganarle pero cuando te toca un mexicano de por medio, no es tan fácil, creo que Olimpia tuvo la suerte que en el camino para llegar a esa instancia de semifinal no le tocó ningún mexicano. La estructura futbolística y económica del fútbol mexicano es exageradamente grande, a mí me tocó el Pachuca y me tocó empatarle 4-4 aquí y allá perdí 1-0, pero cuando te toca un equipo con todos los titulares, no es fácil, te tiene que ayudar mucho el calendario y que te toque equipos de la MLS; un solo jugador de un equipo mexicano, Gignac por ejemplo, estoy seguro que gana más que la plantilla del Olimpia en tres o cuatro meses, no tengo ninguna duda que hay mucha diferencia".

Pedro Troglio es el actual director técnico del Olimpia, argentino también.

Favoritos ante el Forge FC: "Creo que estando de local somos favoritos, pero ojo, ellos no vienen compitiendo y están en República Dominicana, de ahí vienen para Honduras, hace una semana están concentrados esperando este partido. No tiene desgaste, están juntos pero no vienen de competir seguido. Vamos a aprovechar la localía. Tenemos la mentalidad que podemos pasar este partido".



La anécdota con Bryan Johnson de portero: "Tenemos que analizar porque la Concacaf te pide dos exámenes en 48 horas, el examen Denovan Torres se lo va a hacer. El otro día, al dar positivo Denovan, quisimos incorporar otro portero porque yo yo llevé solamente dos porteros, jugamos con un solo portero, me exigía la Concacaf que un futbolista mío estuviera sentado con ropa de portero en el banco. Si yo disfrazo de portero a alguien y lo estoy mentalizando al rival que no tengo portero, que a lo mejor no sabe, pero sí Espíndola, que estaba del otro lado y conoce al equipo, a mis jugadores los mentalizo que el que está no es portero, a mí se me ocurrió, le digo, 'el que está de portero suplente juega de titular', entonces tuvieron que llamar a Estados Unidos para confirmar que si podía ser un titular (Johnson) el cambio, a mí se me ocurrió Bryan Johnson, de titular. Mis jugadores ni se enteraron, lo supieron a la charla del miércoles cuando volvimos que Johnson era el arquero suplente, son cosas del fútbol y que hay que ir con la pandemia del lado y sabérselas ingeniar".





Demanda de Yustin Arboleda: "Tengo entendido que sí, que los ha demandado a Marathón, a mí me fue a saludar el partido que jugamos ante UPN, entró al vestuario y me saludó. Me parece una cosa, que por ahí no es de buen gusto, uno es trabajador y quiere cobrar, pero hay momentos, por la pandemia sabemos que todo mundo nos cuidamos en la parte económica en todo sentido, los empresarios que manejan el fútbol también. Me parece de mal gusto porque él sí ganaba muy bien y está ganando bien en Olimpia, que es una empresa que del uno al cinco cae la ficha, pero aquí sabemos que no es así, que cuesta, entonces me da la impresión que es algo de mal gusto para el equipo, porque hay necesidades. A mí me quedó debiendo Chema Martínez cuando estuve en el Hispano, me quedó debiendo el Victoria y casi igual a la cantidad que está pidiendo Yustin y no reclamé, con necesidades y con familia y con todo porque me parece que hay momentos para todo y este no era un momento para pedir un dinero que yo creo que no se necesita por más que a nadie le sobra el dinero, no hay urgencia de eso".