La final de la MLS se disputaría en cancha alterna por la pandemia del coronavirus

La pandemia del coronavirus podría trastocar los planes de la MLS para la final del campeonato entre los ganadores de las dos conferencias en las que está dividida la liga del fútbol norteamericano.

Y es que, en principio, la Major League Soccer tenía agendado que el partido definitivo del torneo se realizaría en una de las canchas de los equipos finalistas; sin embargo, esta decisión podría cambiar ante el Covid-19.

Según ESPN, la dirigencia de la MLS se encuentra con preocupación debido al incremento de casos confirmados de coronavirus en el país, algo que es una complicación para cualquiera de los clubes finalistas que le toque albergar el choque decisivo.

El recinto que sería tomado en cuenta para ser la sede de la final estaría ubicado en el estado de Florida, el estadio Exploria de Orlando City, complejo por el cual la MLS cubriría los gastos de la organización del evento.

No obstante, aún no existe algún pronunciamiento oficial de la Liga y no ocurriría hasta conocer a los dos equipos finalistas. En caso de que esto suceda, los clubes mejores clasificados serían los perjudicados por contar con la opción de albergar el encuentro.

De todas maneras, la MLS sostendría el objetivo de que la final se lleva a cabo en el estadio del equipo con mejor clasificación durante la temporada regular, pero dependerá de las autoridades pertinentes en base a la lucha contra el coronavirus.

Cabe recordar que la final de la Major League Soccer está calendarizada para disputarse el próximo 12 de diciembre con los campeones de las dos conferencias.