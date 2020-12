Polémico penal de Wesly Decas y la UPNFM se pone a ganar en el estadio Nacional

El Motagua ha comenzado a remar contra la corriente desde los primeros minutos en el duelo ante los Lobos de la UPNFM, donde caen 0-1 desde los 10 minutos de la primera parte.

El equipo universitario abrió el marcador desde el punto penal, una acción muy polémica, luego que Wesly Decas saltó en la disputa de un balón con Jairo Róchez, pero el atacante de la UPNFM no saltó y el zaguero de los azules le cayó encima.

El árbitro central del encuentro, Óscar Moncada no dudó y marcó la falta penal, situación que fue recamada por la banca del Motagua, ya que se considera que Róchez no saltó y la falta pudo ser marcada al contrario, luego que este no saltó y el jugador del Motagua le cayó sobre su cuerpo.

Esta acción no la desaprovecharon los estudiosos, quien por intermedio de Víctor Moncada se encargó en convertirla en gol y poner el partido 0-1 a su favor.

La victoria momentánea le está dando un respiro muy grande para los Lobos, ya que el Real de Minas ganó ayer y le mete presión en esa pelea por el repechaje en la zona centro.