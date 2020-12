Tabla de Posiciones: Olimpia mandó a Motagua al segundo lugar y Marathón se queda con liderato del Norte

El Olimpia venció 1-0 al Real España en el Nacional con agónico gol de Yustin Arboleda y con ello se subió al primer lugar del grupo Centro Sur a una fecha para el cierre de las vueltas.

Los albos se pusieron primeros con 32 puntos. El Motagua quedó segundo con 29 unidades, tras la derrota 1-0 ante UPNFM.

En el tercer lugar del grupo con 15 puntos se ubica los Lobos. Un empate contra Vida el próximo sábado les bastará para asegurar la clasificación a liguilla.

Real de Minas es cuarto con 12 puntos. El último lugar del grupo y ya eliminado lo ocupa Real Sociedad con apenas cinco unidades.

MARATHÓN EN LA CIMA Y REAL ESPAÑA ELIMINADO

En el Norte, Marathón aseguró el primer lugar (26 puntos) de las vueltas tras la victoria 1-0 del Platense contra Vida este domingo en Puerto Cortés.



Los verdolagas sellaron su boleto directo a semifinales también gracias a su abultada victoria del sábado 4-0 contra Honduras Progreso. Ahora esperan conocer al ganador del primer puesto del Centro para definir al ganador de las vueltas regulares y el pase a la finalísima.

Los cocoteros se quedaron segundos con 21 unidades y los selacios (17 puntos) sellaron su clasificación a la liguilla con esta victoria.

Real España, que cayó 1-0 ante los albos, y quedó sin posibilidades de clasificación a liguilla; es cuarto con 12 puntos. Honduras Progreso es último con 7 puntos.

La última jornada de las dos vueltas se disputará el sábado, todos los encuentros a la misma hora.

JORNADA DEL SÁBADO

Marathón vs Olimpia

Real Minas vs Honduras Progreso

Vida vs UPN

Motagua vs Platense

Real Sociedad vs Real España