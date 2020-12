Diego Vázquez se queja del arbitraje contra UPN: “Es difícil cuando les regalás un penal y no te cobran dos”

Diego Vázquez se mostró muy molesto por el desempeño del réferi Óscar Moncada en el juego ante Upnfm, ya que considera que fue un “horror arbitral” lo sucedido.

El timonel azul se quejó por el penal que pitaron a favor de los Lobos y sobre dos faltas dentro de las 16.50 a favor de Motagua que eran para lanzamientos de 11 pasos, según criticó Vázquez.

VER: TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS

“Hay montón de detalles que no se pueden obviar, intentamos por todos lados, Upn estuvo bien cerrado atrás, me deja muchas dudas cuando te cobran un penal que no existe y dos a favor que no te los cobran. Cuando un jugador salta te vas a caer, no entiendo cómo cobró ese penal, después un penal a Walter; acepto que nos faltaron ideas, pero hay detalles que te marcan detalles. Oscar ha jugado al fútbol y sabe que si un jugador se agacha no es penal. Quiero entender que se equivocó, él mismo sabe que se equivocó. Hicimos un gran esfuerzo y creo que manejamos la pelota de muy buena forma, más bien en esa jugada es falta de Róchez”, expresó en conferencia de prensa el argentino.

Diego Vázquez salió molesto tras perder ante Upnfm. Foto: Estalin Irías.

Diego reconoce que a Motagua le faltó hacer su parte pero continuó cuestionando al árbitro. “Creo que hicimos todo lo que teníamos que hacer, quizá nos faltó serenidad, con un penal regalado y dos penales a favor que no te cobran, pues bueno, es real, no me lo invento. Es difícil cuando les regalás un penal y no te cobran dos, creo que lo que hicimos está bien, tuvimos eso en contra del arbitraje, hay equipos que les regalan penales que no existen y a nosotros no nos cobran. Cuando te pasan esas cosas es muy complicado... horror arbitral”.

VEA: LA JUGADA DONDE MOTAGUA PEDÍA PENAL ANTE LA UPN

Sin quitar el dedo del renglón, Diego Vázquez dijo una y otra vez que es difícil ganar un partido cuando se tiene el arbitraje en contra. “Si yo digo algo me castigan, cualquiera que jugó, aunque sea potra, sabe que el que cae más bien se puede quebrar, te podés lastimar, es al revés la falta y Oscar lo sabe. Él mismo le dijo a los jugadores de la UPN que era penal y que no lo había pitado, si digo algo capaz que me castigan, me parece que puedo opinar. El penal me parece un horror”.

“Seguir haciendo lo que creemos que es conveniente, sabemos que nos tenemos que sobreponer, el ánimo está bien y bueno no merecimos perder, es muy difícil contra todo eso”, terminó contando.

Motagua, que ha liderado el Torneo Apertura en su zona, puso en riesgo lograr la clasificación en primer lugar, ya que solo le queda el partido contra Platense.