Kevin López y Matías Galvaliz casi se van a los golpes durante el Motagua-Upn

Los ánimos se caldearon durante el Motagua-Upnfm. La inconformidad entró en los jugadores del conjunto azul durante y después del duelo pues no les salieron las cosas.

Una pelea se dio en el mediotiempo y es que Matías Galvaliz y Kevin López casi se van a los golpes. HRN informó que se “pecharon” y los demás jugadores azules tuvieron que separarlos.

Todo se dio cuando se pitó el descanso, el plantel de Motagua se reunió en el centro del campo y ambos volantes empezaron a discutir hasta casi llegar al punto de “pecharse”. “Si querés venite aquí pues”, fue lo que se escuchó cuando se dio el cruce, así lo informó HRN. Se desconoce quién inició la pelea y por qué se dio la misma.

Esta situación no es tan anormal pues dentro de un partido de fútbol siempre habrá reclamos entre compañeros, hoy no fue la excepción y gracias al plantel azul no pasó a más.

Motagua perdió 1-0 ante la Upn y Diego Vázquez salió muy molesto con el arbitraje de Óscar Moncada. “Es difícil cuando les regalás el penal y no te cobran dos, creo que lo que hicimos está bien, tuvimos eso en contra del arbitraje, hay equipos que les regalan penales que no existen y a nosotros no nos cobran, cuando te pasan esas cosas es muy complicado... Horror arbitral”, dijo el DT.