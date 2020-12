Confirmado: Día, horarios y estadios donde se jugará la última jornada de la Liga Nacional  

El Torneo Apertura 2020 de la Liga Nacional llega a su etapa final de las vueltas regulares y los clubes luchan por definir el boleto directo a las semifinales, mientras que otros pelean por el repechaje.

En la zona norte la pelea por el pase directo a la semis ya se definió y el Marathón es el amo y señor, el Vida y Platense pelearán por el repechaje. El Real España al caer con el Olimpia se despidió de toda posibilidad.



Mientras que en la zona Centro-Sur, el Olimpia aprovechó el traspié del Motagua y tomó el liderato y deberán ganar el duelo ante el Marathón para clasificar de primero y enviar a Motagua al repechaje.



LA JORNADA ESTÁ PROGRAMADA PARA DISPUTARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:



Toda la jornada 14 está programada para desarrollarse el próximo sábado 13 de diciembre a las 3:00 de la tarde.





Uno de los duelos más esperados es el clásico Marathón vs Olimpia, donde los blancos deberán visitar el Yankel Rosenthal. Los de Héctor Vargas no tienen ninguna presión, son lideres indiscutibles, pero los de Pedro Troglio quieren asegurar el liderato y necesitan al menos un punto y que Motagua pierda o empate.



El Motagua está obligado en el estadio Nacional a vencer al Platense y esperar que los merengues pierdan en su visita al Marathón y de esa forma recuperar el liderato que dejaron escapar.



Otro de los compromisos es el duelo que se debe jugar en el estadio Ceibeño, donde el Vida recibe a la UPNFM. Los cocoteros tienen 21 puntos y nadie les quita el segundo puesto, pero los Lobos necesitan un empate o que el Real de Minas no gane por más de tres goles para asegurar el repechaje.





Real de Minas en el Marcelo Tinoco de Danlí buscará el último sueño por el repechaje ante un Honduras Progreso, que no tiene esperanzas de nada. Los mineros deberán superar por más de tres goles y esperar que los estudiosos no sumen puntos en La Ceiba.



Mientras que el Real Sociedad recibe al Real España en el Francisco Martínez de Tocoa. Este compromiso no tiene nada en disputa, ya que ninguno de los clubes tiene aspiraciones de nada.