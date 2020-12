Emilson Soto: "Es muy doloroso, me siento abrumado por esta eliminación del Real España"

Con un semblante triste, el técnico del Real España, Emilson Soto, se presentó a la rueda de prensa para hablar de la eliminación de su equipo tras caer 1-0 ante Olimpia con gol al último minuto.

"El partido me deja una satisfacción, fue un gran duelo jugado de tú tú en los 90 minutos. Pero tocó perder de esta forma al minuto 94, pasa en el fútbol estas cosas y hoy nos tocó a nosotros", inició contando.

Emilson no esconde su deseo de seguir al frente de la institución, pese a que la dirigencia aurinegra ya piensa en un nuevo entrenador del extranjero.

"Hemos quedado eliminados, es muy doloroso, estamos sentidos. Me siento abrumado por esta eliminación, hay que digerirla. ¿Que si me gustaría seguir? Claro que sí. Este reto desde que vine y lo acepté de la forma que lo acepté sabía lo que conllevaba. Si se me da la oportunidad de continuar el proyecto que ya se continuó tendríamos la disposición de trabajar por este equipo que tanto amo".

Los catedráticos se quedaron sin posibilidades de entrar a la liguilla, pese a la amargura el estratega considera que hay puntos positivos a rescatar.

"Hay muchas cosas positivas, no vamos a satanizar completamente por la eliminación que pasamos. Retomo la actitud del jugador del Real España jugando a otro nivel, entregándose al 100% y desde que tomé el equipo no tengo queja, los jugadores se comportaron. Lamentablemente padecimos definición, incluso hoy pudimos haber definido y muchas veces no nos atrevimos a disparar a marco y nos afectó ese gol a último minuto".

Sobre el penal que no pitó el árbitro en el arranque del encuentro.

"No he visto la jugada, pero me dicen que fue un claro penal. Pasaron alguna otras cosas; vimos un cabezazo a un jugador de los nuestros y el árbitro acomodó una amarilla cuando tenía que ser expulsión. Si fue penal se tuvo que haber pitado, nos afecta".

La eliminación a manos del albo fue el resultado de toda una temporada de altibajos y Emilson lo reconoce.

"Obviamente pesó todos los puntos que perdimos. Pero voy a hablar de mi gestión; el equipo levantó su nivel de juego, incluso generamos muchas llegadas, pero al final adolecimos de la conclusión. Hoy era un partido difícil, pero el juego ante Real de Minas pudios haberlo resuelto y tuvimos posibilidades. A lo largo de los partidos que me tocó dirigir fue una carencia muy fuerte de definición", cerró.