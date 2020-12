Blog de Gaspar Vallecillo: Diego Vázquez, Pedro Troglio y Salomón Nazar, los procesos ejemplos a seguir en el fútbol hondureño

¿Los procesos se encuentran o se construyen? ¿Qué es un proceso? ¿Por qué deben existir procesos en el fútbol? El fútbol es una construcción social de nuestra realidad, refleja oportunidades y desventajas. La promoción de un proceso en el fútbol profesional es una tarea compleja, es así, porque nosotros somos seres hipercomplejos, que estamos ligados a varias estructuras; en el fútbol estas estructuras se manifiestan día a día.

Cuando hablamos de un proceso, sostenemos que es un evento que sucede o sucederá con el paso del tiempo, que lleva un orden establecido para gestionar momentos y vivencias de jugadores, cuerpo técnico, aficionados y directiva de un club. La gente que se encuentra en posiciones de poder depositar confianza en el conocimiento del cuerpo técnico para que ellos estimulen a los jugadores del equipo.

Para adentrarnos a lo que nos corresponde, la liga nacional de Honduras, existen diferentes procesos reales en el fútbol del máximo circuito. La mayoría podría recordar fácilmente el que inicio Diego Martin Vásquez, que lleva varios años en el Motagua y ha logrado recuperar fortaleza futbolística, con un modelo de juego bien definido. Proceso también es aquel que ha tenido la UPN con el doctor Salomón Nazar con un juego que llena al aficionado, que se nutre de jugadores de buenas capacidades técnicas y logra jugar bien al fútbol temporada a temporada; desde que el mundialista los dirige.

Establecer un proceso en el fútbol profesional, es también crear un sello de identidad, ese que tiene el Olimpia de Pedro Troglio, seguramente logró la cúspide del mismo, cuando enfrentó al Motagua por la Liga de Concacaf. Un equipo que presiona alto, que acosa directamente al portador del balón, donde el posible receptor ya está sufriendo las carreras de acoso de sus contenciones, que juega directo con organización y que sus centrales lanzan mucho.

Los procesos futbolísticos sostienen un espíritu competitivo, generan seguridad en el jugador y demuestran la capacidad de gestionar momentos decisivos. En el Real España no pueden permitirse no diseñar un proceso serio. Hay que saber delegar funciones, como bien me dijo un amigo, hace unos días, lograr tener un orden para lograr un proceso. No más futbol sin procesos, eso que realmente define nuestro colectivo.