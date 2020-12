Panorama y probabilidades: Así quedarían los cruces de repechaje si hoy se cerraran las vueltas

A falta de una jornada para el cierre de las vueltas regulares en Honduras, en el grupo del Norte ya está todo definido, pero en el Centro falta por confirmarse al líder y el tercer lugar que clasificará a la liguilla.

Ver Tablas de Posiciones del Apertura 2020 de Liga SalvaVida

En el Norte, el Marathón ya aseguró el primer lugar, Vida es segundo y el Platense se quedó con el último boleto a la siguiente ronda. Real España y Honduras Progreso quedaron fuera de la fiesta grande.

En el Centro se viene un cierre infartante. Olimpia asumió el liderato tras vencer al Real España y buscará vencer al Marathón para cerrar primero.

Motagua sabe que no todo está perdido y saldrá a buscar la victoria contra Platense a la espera de un tropiezo del albo. Mientras que UPNFM le bastará un empate contra Vida para asegurar la liguilla.

Real de Minas sueña con liguilla y pretende asegurar su clasificación venciendo a Honduras Progreso y esperar que los Lobos no sumen. Real Sociedad (quinto) es el único que está sin chances de clasificar.

¿Cómo quedarían las llaves si hoy se definiera todo?

Si en este momento se cerraran las vueltas, Marathón y Olimpia se tendrían que ver las caras en partidos de ida y vuelta para definir al ganador de las vueltas regulares y el boleto a la finalísima.

Los cruces de repechaje serían: Motagua (segundo del Centro) vs. Platense (tercero del Norte) y Vida (segundo del Norte) vs. UPNFM (tercero del Centro).

Azules y cocoteros abrirían de visita y cerrarían las llaves jugando en casa.

La última jornada de Liga (Fecha y horario por confirmar)

Marathón vs. Olimpia (Estadio Yankel Rosenthal)

Real de Minas vs. Honduras Progreso (Estadio Marcelo Tinoco)

Vida vs. UPNFM (Estadio Ceibeño)

Motagua vs. Platense (Estadio Nacional)

Real Sociedad vs. Real España (Estadio Francisco Martínez)

Los resultados que les favorecen:

A Olimpia

- Ganar ante Marathón para asegurar el primer lugar

- En caso de empatar: Que Motagua pierda o empate con Patense

- En caso de perder: Que Motagua no sume ante Platense

A Motagua

- Ganar ante Platense y que Olimpia no sume

A UPNFM

- Le basta un empate ante Vida para asegurar liguilla

- En caso de perder: Derrota o empate del Real de Minas ante Honduras Progreso

Real de Minas

- Triunfo ante Honduras Progreso y que UPNFM pierda por dos o más goles