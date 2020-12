Los futbolistas que viajarán con Olimpia a Orlando para el juego ante Montreal y las cinco bajas

Los ocho equipos involucrados en cuartos de final de Liga de Campeones entregaron a Concacaf un listado de 25 jugadores que harán el viaje a Orlando, Florida, y así enfrentar el ocaso del certamen.

En Olimpia hay novedades y es que cinco futbolistas han sido descartados por Pedro Troglio para el agarrón ante Montreal Impact y el resto del torneo si es que avanzan. Unos por lesión, decisión técnica y asuntos que se escapan de las manos del estratega argentino.

VER: LOS NÛMEROS DE PEDRO TROGLIO CON OLIMPIA ESTE 2020

Olimpia registró tres porteros los cuales son Edrick Menjivar, Harold Fonseca y Rafael Zúniga dejando fuera a Alex Güity quien justamente jugó en Montreal gran parte del cotejo por una lesión de Menjivar.

Pasando a los defensas se observa en el listado que Pedro Troglio no contará con Ever Alvarado, José Cañete y Jonathan Paz. En el caso del capitán se encuentra lesionado y por ende se ha optado por no llevarlo, una baja sensible para el León. Con Cañete se entiende que es decisión técnica y con Paz se maneja que no viajará ya que él no tendría visa.

VEA: OLIMPIA ES EL EQUIPO MÁS CARO DE CENTROAMÉRICA

En cuanto a los volantes se da una ausencia y es la de Cristian Maidana el cual está lesionado. Con los delanteros no hay novedades, aunque en sí la única es la presencia de Eddie Hernández que llegó este torneo al conjunto merengue.

En total son cinco los futbolistas que no harán el viaje a Orlando: Alex Güity, José Cañete, Ever Alvarado, Jonathan Paz y Cristian Maidana. Olimpia jugará este sábado ante Marathón en San Pedro Sula, regresará a Tegucigalpa y luego viajará a Estados Unidos.

Jonathan Paz será una de las bajas en la defensa junto a Cañete y Ever Alvarado.

El martes 15 de diciembre los blancos enfrentarán al Montreal Impact en el estadio Exploria de Orlando por la vuelta de cuartos de final en Liga de Campeones de Concacaf, los catrachos ganaron 2-1 la ida en Canadá y el vencedor se medirá en semifinales ante Tigres de México o New York City de la MLS el 19 del presente mes.

EL PLANTEL DE OLIMPIA PARA LIGA DE CAMPEONES EN ORLANDO:

Porteros: Edrick Menjivar, Harold Fonseca y Rafael Zúniga

Defensas: Maylor Núñez, Elvin Casildo, Johnny Leveron, Samuel Córdova, Javier Portillo y André Orellana.

Volantes: Alejandro Reyes, Matías Garrido, Edwin Rodríguez, Deiby Flores, José Mario Pinto, Jorge Álvarez, Germán Mejía, Marvin Bernárdez, Carlos Pineda, Michaell Chirinos, Pedro Gonzáles y Josman Figueroa.

Delanteros: Diego Reyes, Yustin Arboleda, Jerry Bengtson y Eddie Hernández.

EL LISTADO QUE PRESENTÓ OLIMPIA ANTE LA CONCACAF:

ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL (TODOS, HORA DE HONDURAS)

-Olimpia vs Montreal Impact (global de 2-1 a favor de Olimpia) - Martes 15 a las 7:00 pm

-Tigres vs New York City (global de 1-0 a favor de Tigres) - Martes 15 a las 9:30 pm

-Atlanta vs América (global de 3-0 a favor de América) - Miércoles 16 a las 7:00 pm

-Los Ángeles vs Cruz Azul (juego único) - Miércoles 16 a las 9:30 pm

*Semifinales el sábado 19 y final el martes 22, el ganador clasifica al Mundial de Clubes.