Técnico del Real Estelí avisa al Motagua: "Es un partido de vida o muerte y tenemos que ir a proponer"

El Real Estelí se ha dado a conocer en el presente torneo de la Liga Concacaf por su sorpresa ante el Herediano y ahora quieren dar un golpe de autoridad ante el Motagua mañana en el estadio Nacional.

Holver Flores, técnico del equipo nicaragüense, asegura que se ha dado el tiempo necesario para estudiar muy bien al Motagua, rival de turno.



"Después que nos dimos cuenta quien era el rival comenzamos a buscar información y analizar cada uno de los partidos y los detalles y así pasarle a los jugadores".





A pocas horas para que se desarrolle este compromiso, Holver comenta los detalles que aún debe reforzar en su equipo para intentar vencer al Motagua.



"Esas arman se van a presentar mañana en el partido, la idea ya se transmitió en el entrenamiento de lo que se va hacer. En la charla solo faltan unos detalles defensivos y nos queda pasar un poco más de como contrarrestarles. Vamos a ver si la idea funciona para pasar a la siguiente ronda".



Muy consciente de lo que les espera. "Nos jugamos algo muy importante y en un partido a un solo juego, es un partido de vida o muerte y tenemos que ir a proponer, tirar todo al asador. En el fútbol el que perdona pierde y debemos buscar la manera de como siempre manejar el partido, tener las posibilidades de gol y ser consistente".



El Motagua se quedó en el camino en las dos finales anteriores de la Liga Concacaf, pero no por eso ven imposible poder vencer al equipo hondureño.



"No es que sea factible y esto es fútbol, aquí es once contra once y puede pasar cualquier cosa: se gana, se pierde o se empata, no importa el rival que se tenga en frente. Yo solo veo una posibilidad para pasar a la Liga de Campeones. El rival que sea le tienes que ganar y hay que buscar las herramientas adecuadas para afrontar el partido".





Y cierra diciendo. "Nos fue muy bien contra el Herediano, el Alajuela es un gran equipo y nos complicó las cosas, pero nosotros vamos a proponer un partido para ganar y vamos a tratar que las cosas nos salgan bien. Dios primero nos salgan las cosas bien y clasifiquemos".