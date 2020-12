Héctor Vargas sobre la clasificación a la Liga de Campeones: "El objetivo es grande y lo hemos cumplido"

Héctor Vargas, técnico del Marathón logró el pase a la Liga de Campeones de la Concacaf, luego de superar 1-0 al Forge FC y ahora escribir el nombre del cuadro verde entre los mejores del área.

El técnico argentino se quito una losa pesada y destacó el buen momento que viven en el torneo local y que lo ratifican con esta victoria.



"Es un objetivo que nos propusimos dentro de todos los problemas que se han tenido en el equipo y por eso se tuvo que jugar aquí en Tegucigalpa. El objetivo es grande en el sentido del esfuerzo y lo hemos cumplido".





Y agrega: "Esta semana clasificamos como primeros del grupo de la Zona Norte y estamos pasando ahora a la siguiente ronda, así los objetivos están cumplidos y hay que ir por más. En la liga local hay que ir por más y el próximo años nos preparamos mejor para el torneo que viene".



El "León" de Formosa destacó la labor de sus jugadores y entre ellos Kervin Arriaga.

"No pudo jugar por la suspensión que tenían en el club anterior, eran dos fechas y no lo tuvimos con el Antigua y Saprissa. Hoy mostró que es un jugador que tiene un futuro enorme y hoy algo de lo que realmente tiene. Es un jugador que vino a ayudarnos bastante, está en un buen camino por la edad y lo que representa para el equipo".



Marathón y Olimpia ya están en este evento internacional y a la espera de lo que pueda hacer el Motagua ante el Real Estelí. El técnico argentino se mostró orgulloso porque desde su llegada, los verdes han dicho presente.



"El tema de clasificar nos pone contento porque le da derecho a la institución que estuvo ocho o nueve años ausente de los torneos internacionales y ahora hacerlo por tercer año consecutivo con una gran cantidad de futbolistas que se han ido del club y ahora estamos en la Copa de Campeones ganándonos ese derecho, es importante".





Uno de los mejores jugadores que tiene el Marathón es Edwin Solani, participaciones que no dejó pasar por alto el estratega del monstruo.



"Solani es un jugador que va creciendo junto con los otros compañeros. Hoy me gustaron varios del equipo que jugaron con personalidad. El caso de Luis (Ortíz) que es el segundo partido internacional que juega y de liga local, con el arco en cero. Marathón está haciendo una base que realmente ojalá podamos consolidar y ser cada vez más competitivo".



Y añadió: "El tema de Solani es que puede crecer de acuerdo a sus convicción y rendimiento respecto a dónde está. En un principio venía de un equipo de segunda hace dos años y medio y tenía muchos vicios deportivos que son comunes en Honduras. No les gusta entrenar con la intensidad que se necesita y ha ido mejorando de a poco. Le ha ayudado mucho el gimnasio que se tiene en la sede y mejoró. El techo lo va poner él, es un jugador interesante y hay que ver como lo hace jugar el técnico. Me pasó algo similar con Júnior Lacayo cuando estuvo en Victoria y Marathón, pero en otros equipos no puede rendir de la manera que él puede".



Cuando se le consultó sobre el rendimiento de los delanteros. "Con el tema de los delanteros, es normal que ustedes no vean el rendimiento que quizás esperan, pero para mí merecen una valoración total, ya que los resultados me lo dicen así: Venimos de clasificar haciendo 23 goles en total y somos de los equipos más goleadores del campeonato porque el equipo es competitivo, ellos defienden y atacan. Es el séptimo o octavo partido que terminamos con el arco en cero desde la pandemia para aquí. A los delanteros les exijo que me ayuden con el tema de la defensa".



Y cerró diciendo. "Volpi tiene mejores números que otros extranjeros de otros equipos y en Liga Nacional no han hecho los goles que él sí, es un jugador que ayuda. Palermo se está acostumbrando a este medio y de a poquito está demostrando lo que es. Esperemos que lleguen".