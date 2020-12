Hora, transmisión en TV y cruces: así se jugará la definitiva jornada de cierre de las vueltas del Apertura

Arderán las pasiones, se desbordará el júbilo. El cierre del torneo Apertura será dramático. Se conocerán el primer lugar del grupo del centro y se definirán los cruces de repechajes donde ya en el norte se definieron.

En el grupo A, el Marathón confirmó el liderato, ahora que juega ante Olimpia, únicamente le servirá de trámite, aunque para los albos es ganar o ganar ya que con un resultado de tres puntos, será el rival al que volvería a enfrentar.

La jornada se disputará toda el sábado a las 3.00 de la tarde. Habrá cuatro partidos de interés y uno donde los dos equipos están fuera de toda competencia: el duelo Real Sociedad vs Real España, dos de los peores clubes del torneo.

El duelo entre Marathón y Olimpia que es uno de los cumbres, será televisado por la señal de paga del canal Todo Deportes TV+, mientras que el duelo entre Vida y Lobos de UPN, va por el Canal Todo Deportes. Estos dos compromisos tienen interés en juego.

El compromiso entre el Real de Minas y el Honduras Progreso, va por la señal de Tigo Sport. Aquí, el conjunto minero de Danlí, todavía puede clasificarse al repechaje, pero necesitará golear al Honduras Progreso y que los Lobos también sean vapuleados por el Vida.

El otro compromiso importante es el duelo entre Motagua y Platense. Para los de Puerto Cortés es un juego de trámite, no para los azules que van urgidos de ganar, pero dependen de lo que pase en el Yankel Rosenthal para que puedan ser primeros del grupo.

JORNADA 14 POR TV

Sábado 3.00 pm Vida vs Lobos UPN (TDTV)

Sábado 3.00 pm Real de Minas vs Hond. Progreso (Tigo Sport)

Sábado 3.00 pm Real Sociedad vs Real España (Sin TV)

Sábado 3.00 pm Marathón vs Olimpia (TDTV+)

Sábado 3.00 pm Motagua vs Platense (TVC)