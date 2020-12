¡Inaceptable! El vergonzoso error de Marlon Licona ante Real Estelí que le dio el empate

Inaceptable y para no creer. Marlon Licona cometió un error infantil ante Real Estelí que significó el empate de los nicaragüenses y así el juego se tuvo que ir a los penales.

Sobre los 90 el arquero azul tenía la pelota en sus manos, se la mostró al jugador visitante y este se la terminó quitando. El árbitro dio por válido el gol cuando Marlon Licona y todo Motagua pensaba que les iban a sancionar falta, esto no fue así y en la plantilla quedaron perplejos.

2-2 fue el resultado en el partido y ya en penales Real Estelí terminó ganando 4-2 pues Motagua erró lanzamientos en pies de Omar Elvir y Sergio Peña.

Este es un tremendo fracaso para Diego Vázquez y sus dirigidos pues la consigna era meterse a Liga de Campeones de Concacaf, torneo donde solo estará Olimpia y Marathón por parte de Honduras.

“Luego vino una faltalidad porque no es un error, después en los penales el ánimo no era el mejor, ellos estuvieron mejor por cómo finalizó el partido. Una vez me pasó a mí pero no en ese minuto, fue una fatalidad, a partir de ahí no le puedo llamar fracaso”, dijo Vázquez en conferencia.