Diego Vázquez tras ser eliminado de Concacaf por Real Estelí: “Fue una fatalidad, no un error”

El entrenador del Motagua, Diego Vázquez, dice que quedar eliminado de la Champions de Concacaf a manos del Real Estelí de Nicaragua, no es un fracaso, pues considera que la acción de Marlon Licona es una fatalidad.

Diego llegó a la conferencia de prensa muy triste, se le notaba que estaba tocado, pero su orgullo lo levantó y explicó que el plantel iba con poco ánimo a la tanda de los penales y eso les pesó. Defiende al portero Marlon Licona quien cometió el hierro del empate 2-2 que forzó los penales.

Error o fatalidad de Marlon Licona: “Es difícil analizar el partido cuando se comete una fatalidad como se dio en los últimos minutos, pero este juego tiene un porcentaje de azar que es difícil establecerlo y al final del partido se presentó. Tengo en la cabeza un tiro en el poste de Kevin López cuando no lo pudimos concretar el tercer gol. Luego vino una fatalidad porque no es error, después en los penales el ánimo no era el mejor, ellos estuvieron mejor por como finalizó el partido. Es un juego que no era para nosotros pasar al otro torneo”.

Fracaso no existe para Diego: “No está en mi vocabulario esa palabra, esto es un juego hicimos un gran partido, la tarea nuestra es analizar todo y como dije recién, fue una fatalidad, no diría la otra palabra porque estas cosas pasan cada 500 partidos. No me parece que tenga recuerdos. En una vez me pasó a mí quizás pero no en ese minuto. A partir de allí no le puedo llamarle fracaso. En estos dos partidos decidimos que atajara Marlon Licona y más allá de la fatalidad lo hizo muy bien”.

Pensando en Platense: “Después de que pasó esa fatalidad, el ánimo no es el mejor. Mañana hay que levantarse pensando en lo que viene, así es este deporte, tiene tres resultados. En los últimos partidos nos ha tocado perder, otras veces nos ha tocado ganar en los últimos minutos y a veces el fútbol nos premió ganando en el último minuto y hoy nos castigó. Esperemos que en el futuro el fútbol nos devuelva ese castigo que tuvimos esta noche”.