El mensaje de la esposa de Marlon Licona tras su error: “Lo voy a levantar también en las malas”

Marlon Licona cometió un error garrafal en el juego ante Real Estelí que mandó el cotejo a los penales y ahí Motagua terminó cayendo 4-2. Fue al 90 que el arquero tuvo esta falla y en los lanzamientos de 11 pasos el conjunto azul erró mediante Omar Elvir y Sergio Peña.

Esto representó un enorme fracaso para Motagua aunque Diego Vázquez haya dicho que no lo es. Sí, como lo lee, Vázquez en conferencia de prensa aseguró que no es un fracaso haber quedado eliminado y quedarse sin boleto para la Liga de Campeones de 2021.

Tras el partido, muchas personas emitieron cientos de comentarios hacia Marlon Licona y no era para menos. Unos lo defendieron aduciendo que no era el único culpable de la debacle y otros lo crucificaron.

En redes sociales fue su esposa quien mandó un mensaje, esto lo hizo en Facebook en una cuenta que es usada por ella y por el arquero motagüense. Ella y Marlon tienen un hijo y llevan ya varios años casados siendo un matrimonio sólido y cristiano.

La red social fue un método de desahogo para la joven que ha pasado por muchas tribulaciones al lado del portero, un cancerbero que por muchos años ha sido el suplente en Motagua.

LO QUE ESCRIBIÓ LA ESPOSA DE MARLON LICONA:

“Gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Solo la esposa de un jugador sabe lo que es tener que secar las lágrimas de tu esposo y levantarle los ánimos después de un partido y aún así hay muchos que vienen a criticar y quieren que uno no responda? Pues sí, tiene razón su enojo, frustración, etc... Pero también detrás de una pantalla hay un ser humano y si en este caso Dios me ha hecho más fuerte a mí en estas situaciones yo voy a guerrear a su lado las veces que toquen y hasta donde Dios así lo quiera. Así como he celebrado con él en las buenas así lo voy a levantar también en las malas”.