Edwin Solani y su sueño: “No aspiro a quedarme en Honduras, mi meta es irme al extranjero”

Seguir a @kelvincoelloHN

Edwin Solani Solano se ha convertido en el jugador más importante de Marathón y es cuestión de tiempo para que se marche de la cueva del monstruo. En una linda charla con DIEZ, el pequeño pero habilidoso futbolista, cuenta que ya hay ofertas.

Pero Solani no pierde el piso. Es consciente que se está hablando bien de él, pero mantiene los pies en la tierra y su madre lo baja cuando quiere volar. Sueña con darle a su familia una mejor vida cuando se convierta en legionario. “Es mi sueño”, dice.

Leer. LAS PALABRAS DE WALTER CENTENO SOBRE EDWIN SOLANI

El habilidoso extremo explica que don Héctor Vargas lo rescató, pues se había convertido en un “futbolista vago” que anduvo rebotando por varios equipos. Incluso estuvo en la sede del Olimpia y en la de Motagua y sencillamente le dijeron, no.

¿Qué ha hecho diferente en este último tiempo que ha mejorado su nivel, se le nota más maduro?

Por allí, los profesores han hecho énfasis en la forma de jugar mía, me han ayudado a mejorar muchas cositas, esas día a día las vamos perfeccionando y ahorita me han dado resultados.

¿Cuáles son los objetivos que se ha planteado a corto plazo, me imagino que se mira en el extranjero?

Claro, es el sueño de todo futbolista, salir al extranjero, allá uno mejora en todos los aspectos y uno como jugador joven apunta a salir del país.

Leer. EDWIN SOLANI FUE UNA PESADILLA PARA EL FORGE DE CANADÁ

¿Siente que este es el momento para salir o todavía le falta dar más en Honduras?

Creo que mi momento se dará, soy una persona que confío mucho en Dios y cuando llegue el momento de irme, es porque Dios lo decidió así. Por ahora me toca seguir entrenándome bien, mejorando muchas cosas para cuando me toque, hacer mi carrera en el extranjero y no regresar pronto al país.

El delantero del Marathón, Edwin Solani Solano, sueña con marcharse al extranjero y siente que ya está en su momento.

¿Cómo hace para mantener los pies en la tierra y no marearse cuando se habla bien de su nivel en Marathón?

Influye mucho la familia, siempre hablo con ellos, con mi madre más que todo, ella me aconseja y me lleva por ese buen camino. No la he pasado bien en esto del fútbol. Fui uno de los jugadores vagos que intentó en varios lados y nunca se me dio, pero nunca desmayé, creo que esas ganas de querer salir adelante nunca las perdí y estoy agradecido con Dios por todo lo que estoy pasando ahorita.

¿Qué tan fundamental ha sido en su carrera el profesor Héctor Vargas?

El profe ha sido una de esas personas que me ha ayudado mucho a nivel futbolístico, también en lo personal, porque cuando no jugaba, me decía que trabajara porque mi oportunidad llegaría. En ese entonces le hice caso, me entraba con las reservas por la mañana y con el primer equipo por la tarde; me iba al gimnasio yo solo y creo que todo eso me ha dado fruto. Soy de esos jugadores que el profesor Vargas le ha dado ese buen camino y siempre voy a estar agradecido con el profesor Vargas.

¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir en su corta carrera?

Siempre intenté en varios equipos. Cuando estuve por Tegucigalpa, fui a los dos equipos grandes (Olimpia y Motagua) y nunca se me dio oportunidad, anduve también por clubes de segunda división, estuve en Sudamérica… Fue muy difícil pero me llenó de satisfacción porque ahora he logrado consolidarme. Si en un lugar nunca me quisieron dar una oportunidad, en otro lado me iba a salir y ahora lo estoy viviendo.

¿Sería que no lo querían porque era muy pequeño d estatura?

(Risas) En su momento creo que ese era el concepto que tenían algunos entrenadores, que por mi baja estatura quizás no me miraban potencial, pero el profesor Héctor Vargas tuvo ese don, no sé qué es, pero cuando le pone el ojo a uno, le mira condiciones, dice, a este le saco provecho. Eso hizo conmigo, me está sacando el brillo y vamos por el buen camino.

¿Qué hubiese pasado si el profe Vargas no le abre la puerta?

Para ser sincero, yo soy muy creyente en Dios y siempre dije que mi oportunidad se me iba a dar tarde o temprano. Creo que si no me hubiesen abierto la puerta en Marathón siempre iba a seguir intentándolo. En su momento quise tirar la toalla. Tengo un primo con quien estuve en Segunda División y le dije que no iba a seguir en el fútbol porque anduve mucho tiempo tocando puertas y nunca se me abrían, pero al mismo tiempo tenía esa inquietud que me decía que mi oportunidad llegaría.

¿Qué siente cuando mira los videos de la televisión internacional donde lo destacan por su buen accionar en la Liga Concacaf con Marathón?

Me llena de mucho orgullo, de felicidad, porque este es el fruto del trabajo que he realizado. Lo tomo con mucha humildad ya que vengo comenzando en esto del fútbol y tantos halagos lo pueden confundir a uno, pero tengo una familia, una madre que siempre me pide tener los pies sobre la tierra y tome las cosas con humildad y compromiso.

¿Qué futbolista admira y le quiere seguir los pasos?

Yo soy fanático de Marvin Chávez, siempre digo que soy el segundo Marvin Chávez y desde pequeño lo admiraba. Es mi ejemplo, es mi espejo y siempre he querido ser cómo él.

¿Ha tenido oportunidad de hablar con Marvin?

Podría decir que tenemos una bonita amistad. Él siempre me aconseja y antes de cada partido me pasa mensajes, me da aliento y son mensajes que me llenan de motivación y cuando salgo a jugar lo hago para divertirme.

¿Con su nivel que tiene, en qué liga le gustaría jugar?

Siempre he dicho que las ligas que siempre me han gustado son las ligas europeas, la mexicana y la MLS. Esas son las tres ligas en las que me gustaría jugar, pero igual, esto depende de Dios y yo lo he entregado en sus manos.

¿Estamos por terminar el 2020, qué deseo pediría para que se le cumpliese en 2021?

Me gustaría… mi sueño es salir al extranjero, es por lo que vivo, es por lo que trabajo. Me gustaría que en 2021 se me presentara una oportunidad en el extranjero, sino, esperar con paciencia que en cualquier momento llegará.

¿Por cómo lo escucho, siento que pronto podría convertirse en legionario?

Claro, usted sabe que en el extranjero se vive otro fútbol, mi calidad mejoraría allá, crecería en todos los aspectos y es una de las cosas me gustaría realizar, que Dios me complacería este sueño sería feliz.

¿Qué metas tiene por cumplir si logra marcharse al extranjero?

Sí, yo cada vez que me pongo a pensar cuando me vaya al extranjero, la idea es ayudar a mi madre y mis hermanos. Ya lo demás veremos qué pasa pero lo primero es mi madre.

¿Ya le cayó el 20 luego de los halagos que le hizo Walter “Paté” Centeno, DT del Saprissa de Costa Rica que dijo que le gustaría tenerlo en el equipo?

La verdad que como dije antes, me llenó de mucha alegría, de mucha motivación que un entrenador como el profesor Walter Centeno haya hablado así de mí, eso llena de emoción a cualquier jugador, que lo haga alguien que dirige a un equipo como Saprissa, que es de los grandes centroamericanos. A la misma vez la tomo con humildad porque hay que tener compromiso día a día, hoy hago un buen partido y mañana otro malo y llegan las críticas. Hay que tener un balance.

¿Qué le han dicho de poder lograr una oportunidad de irse al Saprissa?

No he hablado con nadie, solamente con la familia que está con uno. Ellos me dicen que si es de Dios y si es la oportunidad que se me presenta y se pueda concretar, que vaya, sino que me quede trabajando para cuando salga otra oportunidad.

¿Le gustaría jugar en el Saprissa?

Si es de Dios y se presenta esa oportunidad, claro que sí. Son un equipo muy bueno, son un grande de Centroamérica. Sería bonita esa posibilidad ya que el fútbol de Costa Rica ha crecido.

¿Le han caído más ofertas del extranjero?

Eso lo están manejando mis representantes. Sí me han dicho que hay posibilidades pero que no hay nada concreto, pero se están manejando algunas posibilidades y veremos qué pasa el próximo año que viene.

¿Lo han llamado equipos grandes de Honduras?

Sí, hay equipos de Honduras que se me han acercado, me han tocado la puerta, pero yo les agradezco. Ahorita no aspiro a quedarme en el fútbol nuestro, como dije antes, mi sueño y aspiración es salir al extranjero.

¿Cuánto tiempo tiene de contrato con Marathón?

Todavía me queda un año y medio. Recién renové el torneo pasado, todavía tengo tres torneos más en el equipo.

¿Cómo le gustaría marcharse si se da la oportunidad?

Con un título, pues se cotiza mejor uno, ya va con otro valor quedando campeón. Uno vale más y es una de las cosas que me gustaría cumplir, pues fui campeón con el Marathón cuando ganamos la novena, pero me gustaría hacerlo dentro de la cancha, sentir la adrenalina.