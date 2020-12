¿Qué dice el reglamento? El grave error del árbitro de tico Keylor Herrera que perjudicó a Motagua

Motagua fue duramente castigado por la decisión del árbitro de Costa Rica, Keylor Herrera, quien no sancionó una falta en contra del portero Marlon Licona a quien un delantero del Real Estelí, le sacó la pelota cuando la tenía dominada y terminó en gol.

Según la regla 12, el silbante debería sancionar falta contra el guardameta ya que tenía pleno control de la pelota, pues se ve claramente la acción cuando el artillero nica se la quita de las manos.

El principal error del silbante es que no está en la acción y el línea uno, no le apoyó. ¿Qué dice el reglamento? "Cuando el guardameta tenga posición del balón con las manos, ningún adversario podrá disputarle el balón", situación que no fue sancionada por Herrera.

Pero lejos del error del árbitro, también fue un atrevimiento del portero Licona quien intentó ganar tiempo esperando que llegara el delantero. Esta es una acción que hacen muy seguido los porteros, pero le dejó una gran enseñanza a los azules.

“El árbitro ni el asistente no la entendieron. El jugador le quitó la pelota con una falta”, cuenta uno de los expertos arbitrales que consultó DIEZ, pues el jugador de Motagua pecó de confianza creyendo que el árbitro estaba en el rango de la acción.

Motagua fracasó en su lucha por llegar a la Champions de Concacaf, torneo al que estarán por Honduras los clubes, OIimpia que clasificó de forma directa y Marathón que lo hizo por vía repechaje tras vencer al Forge FC de Canadá.

LO QUE DICE EL REGLAMENTO

Regla número 12 (Faltas y conducta incorecta)

El guardameta estará en posesión del balón cuando:

1. Tenga el balón en las manos o entre la mano y una superficie (por ejemplo, suelo o su propio cuerpo) o cuando lo toque con cualquier parte de las manos o los brazos, excepto si el balón rebota en él, por ejemplo, después de haber efectuado una salvada.

2. Tenga el balón en la mano abierta y extendida.

3. Bote el balón en el suelo o lo lance al aire.

Cuando el guardameta tenga posición del balón con las manos, ningún adversario podrá disputarle el balón.