Los dardos de periodistas salvadoreños tras goleada ante USA: “Así no le ganaremos a papá Honduras”

La desastroza goleada de Estados Unidos a El Salvador por 6-0 el pasado miércoles por la noche, armó la pólemica y frustración entre los expertos del fútbol salvadoreño junto a la afición guanaca, quien sufrió verguenza al ver la lamentable represtación de su país en Fort Lauderdale.

Tras el juego, en “Los Provocadores XNite” programa nocturno en el facebook de EDH Deportes, el debato se hizo presente junto a casi mil comentarios de los usuarios, donde los panelistas discutieron sobre causas y razones del escandaloso 6-0 con el que le pegaron a la Azul, con 5 goles en 10 minutos.







Claudio “el Chino” Martínez dijo que “Catastrófica derrota de la Selecta ante un grupo de juveniles estadounidenses. Y eso que la figura fue el portero Henry Hernández, quien evitó más goles”.



Por su parte, Gustavo Flores indicó: “La principal responsabilidad de todo esto es de los dirigentes y este amistoso sin ninguna preparación. Eso sí, como jugaron hoy, hasta Santa Lucía nos viene a golear…”



Wilfredo Hernández comentó que “lo que este fútbol necesita es un dirigente o dirigentes que no se crean los dueños del espectáculo. Se vio el equipo desconectado, en diez minutos nos pasaron por encima”.

Mario Reyes se sumó al debate y dijo: “El dirigente sigue clavado en organizar la fecha del domingo. Al traer a De los Cobos lo hicieron pensando ir a Catar 2022”.



Carlos Vides agregó que “no hubo ninguna figura en la Selecta, nadie puede destacar a algún jugador menos a los defensores”







Entre los 880 comentarios de aficionados que tenía el en vivo por medio de Facebook, se destacan los siguientes:

-Melvin Ramos: “Una vez más muestra que de estrategia no sabe NADA”.

-Chanty Galdamez: "Estamos pagando. el karma de todos los buenos técnicos que se van gracias a Hugo Boss y otros dirigentes que han pasado por la federación"

-Hugo Fonseca: “Los jugadores fueron a pasear… Espero que no salga ninguno del aeropuerto con las cajitas o bolsas de la tienda libre”

-Anderzy Argueta: “Y algo que no han dicho es que Estados Unidos no quiso hacer más goles le tuvo piedad a El Salvador”-Jorge Juarez: “Y ¿qué bueno nos queda de este partido?? Si no pasamos de 3/4 de cancha… nunca se llego al arco contrario, y los chicos les pintaron la cara como quisieron…”

-Baltazar Mejia: “Hoy quedo claro un Año con un entrenador que cobró por no hacer nada, ni siquiera viaja a ver jugadores en oriente occidente del Cuscatlán no pasa es el colmo, ya basta de burlarse de la afición” -David Reyes: "Lo ideal tienen que cambiar todo lo que es la Federación. Y en lo futbolístico tienen que irse todo lo que está en el cuerpo técnico…. A cambiar todo así cmo va cambiar a la asamblea sin miedo. Ahhh, pero ellos quieren jugar en el extranjero…… los legendarios se han acomodado . No dan más para la seleccion" -Emerson Quiteño: Mientras los demás países invierten en el fútbol y van subiendo nosotros estamos retrocediendo