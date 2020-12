Marlon Licona, entre lágrimas y tristeza, pidió disculpas a la afición de Motagua

La noche del 9 diciembre de 2020 será recordada por Marlon Licona como un pasaje negro que vivió en su carrera futbolística. El cancerbero azul cometió un grave error que le dio el empate a Real Estelí y luego en penales Motagua terminó siendo eliminado y sin boleto a Liga de Campeones de Concacaf del 2021.

Las redes sociales se llenaron de mensajes peyorativos hacia el arquero, su esposa salió en defensa y expresó que estará junto a él en las buenas y las malas, en estos momentos es donde más le brindará su apoyo ya que el arquero se encuentra destrozado.

Licona grabó este día un video y mediante las redes sociales de Motagua pidió disculpas a todo el aficionado motagüense que, al igual que él, se siente mal por lo sucedido.

“Hola les saluda Marlon Licona, en esta ocasión quisiera aprovechar la oportunidad para para disculparme por lo sucedido anoche. Sé que ha sido muy doloroso definitivamente no solo para mí sino que para toda la afición motagüense”, inició contando.

Y agregó: “El equivocarse es de humanos, nadie se quiere equivocar y más una persona que ama esta institución, bueno me ha tocado a mí así que me toca salir adelante. De antemano disculpas a toda la afición motagüense, cuerpo técnico, jugadores y directiva. Lo que queda es salir adelante y pues confiando en Dios de que vienen cosas mejores, gracias a aquellos que han estado en las buenas y en las malas y... bueno, gracias”.

Motagua deberá prepararse para recibir este sábado a las 3:00 pm al Platense en el estadio Nacional, este será el último juego en vueltas regulares. No se sabe si Licona jugará o Jonathan Rougier volverá a la titularidad.

Una persona que lo escudó fue Diego Vázquez quien comentó que es “una fatalidad, no un error. Estas cosas pasan cada 500 partidos y una vez a mí me pasó pero no en ese minuto, más allá de la fatalidad lo hizo muy bien”.

EL MENSAJE DE MARLON LICONA: