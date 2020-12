Medford se volvió loco contra los árbitros en Costa Rica: "Déjenme en paz, no se metan más conmigo"

Fiel a su estilo, el entrenador tico, Hernán Medford, no se mordió la lengua y disparó contra los árbitros en Costa Rica luego de perder el partido de ida 3-2 con el Cartaginés frente a la Liga Deportiva Alajuelense donde juega Alex López.

Medford hizo serias acusaciones y señaló al silbante internacional tico, Ricardo Montero. Le hizo una advertencia a la Comisión de Arbitraje a quien les pidió que así como a él lo castigaron cinco fechas por sus declaraciones, se haga con los silbantes.

“Luego está el penal que es increíble que no nos lo piten, yo le digo a la comisión de arbitraje, déjenme en paz, no se metan más conmigo, ahora yo quiero ver que castiguen a esos cuatro árbitros como lo hicieron conmigo. Cuando uno se equivoca a uno lo castigan”.

El DT del Cartaginés, Hernán Medford, perdió el control y atizó contra el arbitraje tras perder en la ida de semis ante Alajuelense. Foto cortesía La Teja

El extécnico del Real España perdió el control y gritaba en la conferencia de prensa. “Métanle los cinco partidos que me metieron a mí, acá se está jugando con una institución, todo un año de trabajar para que pasen estas cosas, no, no, señores, esto no es un vacilón, por favor póngase la pilas, ayer (miércoles) fue un desastre, hoy un desastre, ¿qué esperamos para el fin de semana?", manifestó en la conferencia.

Y es que ahora el Cartaginés tiene que ir el fin de semana al Morera Soto con la llave en contra y Medford arremetió y dijo que jugaron contra 14. "Ya tiraron a la basura el trabajo de Cartago, nosotros vamos con esperanza a luchar allá, que la afición sepa que vamos a ir a luchar allá, pero es muy difícil contra 14 y el que diga lo contrario será que no vio el partido o las repeticiones, esto es una fiesta de los árbitros”.

Finalmente señaló a uno de los asistentes a quien directamente le dijo que ya la tiene contra él. "Este mismo línea de hoy fue el permitió el gol de Saprissa en la semifinal pasada, un gol de (Cristhian) Bolaños en fuera de juego y nos lo mandan hoy otra vez, que casualidad comisión de arbitraje, ¿y quién los castiga a ustedes? esto es jugar contra la dignidad del fútbol, ¿de qué más voy a hablar después de esto?”, cerró.