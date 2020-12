José Escalante: "La salida de 'Primi' fue un golpe duro, pero la idea del equipo ha sido la misma"

José Escalante fue uno de los últimos fichajes del Vida de cara al Torneo Apertura 2020 procedente del Cavalry FC de la Canadian Premier.

El "zurdito" de 25 años necesita un equipo en donde sumar minutos y la entidad cocotera se ha convertido en ese pilar para mantener su nivel.

Actualmente, acumula 854 minutos en 11 partidos disputados. "Hasta el momento me he sentido bien. He logrado los objetivos que me he propuesto sumando minutos en un año difícil", inició relatando José Escalante en entrevista Diez.

Sobre su desempeño tiene en claro que "uno siempre espera aportar al equipo. Me ilusionaba con marcar goles y asistir. Cuando tuvo la oportunidad de venir mi función ha sido otra (mucho trabajo defensivo), pero estoy satisfecho porque siento que al equipo le aportado estabilidad".

¿Sus mejores aliados? "Me siento cómodo con Alexander Aguilar y Denis Meléndez, hemos tenido una buena comunicación y somos quienes más tocamos la pelota. Nos conocemos bien y nos hemos adaptado".

SALIDA DE PRIMI Y METAS DEL EQUIPO

Escalante hizo una pausa para referirse a la salida de Primitivo Maradiaga, quien decidió renunciar del equipo previo a la jornada 10 del Apertura.

"Al inicio fue un golpe duro porque fue previo a un partido ante Real España, esos cambios siempre van a afectar el bienestar del equipo. Al final la idea del equipo ha sido la misma. Nerlyn Membreño ha manejado la línea y hemos sabido captarlo", manifestó.

Durante varias jornadas Vida se hizo del primer lugar del grupo de la zona norte, sin embargo, con sus empates ante Upnfm y Platense le cedieron la plaza a Marathón, algo que lamentó.

"Al dejar el primer lugar se perdió la oportunidad de asegurar la semifinal y pesa porque nos hubiésemos ahorrado el repechaje, ahora perdimos esa oportunidad. No es fácil clasificar, Real España quisiera estar acá", soltó.

Sin embargo, tienen claro que dentro de la plantilla "se visualiza en la final. Nuestro primer objetivo era quedar en el primer lugar, pero no se cumplió. El cuerpo técnico nos intentó convencernos que era posible, ahora nos tocó a nosotros. Somos un plantel joven, pero hemos dado ese paso".

Y agregó: "Los equipos pequeños se conforman con clasificar a la liguilla, con eso salvan su temporada, pero nosotros no, queremos competir. A nosotros se nos está exigiendo como equipo grande, se nos está tratando de la misma manera en cuanto a pagos y logística, así que tenemos que rendir. No será fácil, pero aspiramos a eso. No hay excusa".

Finalmente, sobre su futuro tiene claro que su contrato acabará con el Torneo Apertura 2020, pero deja las puertas abiertas a su continuidad en el equipo rojo, si la directiva desea continuar con sus servicios.

"Quiero que acabe la temporada y poder sentarme con la gente del Vida a ver si desean mi continuidad".

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE PERALTA

Transcurrido cinco años José Escalante se refirió a la muerte de Arnold Peralta, de quien consideraba un amigo dentro de la plantilla en su pasado como jugador del Olimpia.

"Compartí muchos momentos buenos con él. Viajábamos juntos a los entrenamientos, sin duda es algo que impacta", mencionó.

Y añadió que "el tiempo pasa rápido y a pesar de los años mucha gente lo recuerda como la buena persona, amigo y padre que fue. Tengo muchas anécdotas con él, era una persona de carácter, que no era amigo de todo mundo, pero quienes estuvimos cerca lo sabemos. Ahora lo recuerdo con mucho cariño".