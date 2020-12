Juan Bertani a Licona: "Marlon, yo te pido perdón por todas las barbaridades dichas"

El guardameta del Motagua, Marlon Licona, ha estado en el ojo del huracán después de su tremendo error que privó a las águilas azules de clasificarse a la Champions de la Concacaf 2021 ante el Real Estelí.

(VIDEO) Así fue el error de Marlon Licona ante el Real Estelí

El portero motagüense, que esa noche sustituyó al titular Jonathan Rougier por decisión del técnico Diego Vázquez, tuvo un juego para el olvido ya que también fue cómplice del primer gol del equipo nicaragüense.

Tras ese error, Marlon Licona ha recibido centenares de mensajes, unos criticando la acción del segundo gol y otros dándole ánimos, y este es el caso de Juan Bertani, recordado preparador físico del Motagua y Real España.

El maestro de la física, que de hecho coincidió con Marlon Licona en las águilas, le dedicó un escrito en su red social de Twitter, donde le pedía perdón en nombre de todo aquel que lo criticó por su error.

"¿Perdón?, no Marlon, yo te pido perdón por todas las barbaridades dichas por gente que no ha pisado ni pisará nunca un campo de juego, perdón por los que juzgan una acción y no años de gran profesionalidad; llevas el azul en el alma, tenes marcas en el cuello por tantas medallas ganadas", escribió Juan Bertani, adjuntando dos emoticones.

El comentario del argentino vino después del mensaje del portero, donde pedía perdón a la afición, aficionados, directiva y cuerpo técnico del Motagua por su grosero error ante el Real Estelí que condenó al club en el repechaje que daba acceso a la Champions de la región de Concacaf.