¿Qué necesitan Olimpia y Motagua para ganar el grupo, y cómo serán los cruces de repechaje de liguilla?

Este sábado se define la liguilla del torneo Apertura de la Liga Nacional que ya tiene confirmados los clasificados en el grupo A de la zona norte con Marathón clasificado a semifinales y pelea por la gran final, además de los repechajes al Vida y Platense.

Pero toda la emoción se traslada al grupo B de la zona centro. Allí todavía no hay nada afirmado, salvo que Olimpia y Motagua tienen fijo el repechaje, uno de los dos se quedará, el otro será líder. Mientras que el segundo clasificado se lo pelean la UPN y el Real de Minas.

Pero, qué es lo que necesitan Olimpia y Motagua para ser líder. Es sencillo, los blancos solo ocupan un triunfo y aseguran todo, pero también pueden pasar incluso empatando y hasta perdiendo, pero allí dependerá si los azules tienen un revés frente al Platense.

Más abajo también hay pelea. El Real de Minas todavía tiene una mínima posibilidad de meterse, pero para eso necesita hacer una hombrada frente al Honduras Progreso que tampoco está en el cielo, pero que el Vida le haga el milagro y derrote a los Lobos de UPN. Estos partidos dejarán abierta una gran batalla.

Quien si no tiene nada que hacer en esta fiesta es el Real España, el equipo de los procesos quedó afuera desde la jornada pasada y se enfrentan al Real Sociedad para lavarse un poco la cara y no quedar como el peor del campeonato. Aunque este título también se lo disputa el Honduras Progreso que está por la calle de la amargura.

¿Qué necesita Olimpia para ser líder?

-Ganando a Marathón

-Empatando con Marathón y que Motagua empate o pierda frente a Platense

-Perdiendo ante Marathón y que Motagua empate o pierda ante los tiburones

Olimpia queda segundo si:

-Pierde y Motagua derrota al Platense.

-Empata ante Marathón y Motagua derrota a Platense (los azules tienen mejor diferencia de goles anotados).

¿Qué necesita Motagua para ser líder)

-Ganando a Platense y que Olimpia empate o pierda frente a Marathón.

-Ganando su partido y que Marathón derrote al Olimpia.

Motagua quedará segundo si:

-Olimpia derrote a Marathón.

-Empatando o perdiendo frente al Platense.

¿Cómo clasifica la UPN al repechaje?

-Ganando o empatando frente al Vida.

-Perdiendo frente a los cocoteros y que Real de Minas no gane al Honduras por más de tres goles de diferencia.

-Perdiendo por cualquier marcador y que Real de Minas empate o pierda frente al Honduras Progreso.

La UPN queda eliminada si:

-Pierde frente al Vida y Real de Minas gana por una goleada de más de tres goles al Honduras Progreso. Allí entonces el clasificado a repechajes sería el equipo minero.

JORNADA 14 (Sábado 3.00 pm)

Marathón vs Olimpia (estadio Yankel Rosenthal)

Motagua vs Platense (estadio Nacional)

Real de Minas vs Honduras P. (estadio Marcelo Tinoco)

Vida vs Lobos UPN (estadio Ceibeño)

Real Sociedad vs Real España (estadio F. Martínez)

ASÍ SE JUGARÁ LA LIGUILLA DEL TORNEO

FINAL Y REPECHAJE LIGUILLA 1 (IDA)

REPECHAJE IDA

Platense vs Motagua/Olimpia

UPN/R. Minas vs Vida

FINAL DE GRUPOS IDA

Marathón vs Olimpia/Motagua

FINAL Y REPECHAJE LIGUILLA 2 (VUELTA)

REPECHAJE VUELTA

Vida vs UPN/R. Minas

Motagua/Olimpia vs Platense

FINAL DE GRUPOS VUELTA

Olimpia/Motagua vs Marathón

SEMIFINAL 1 (IDA)

a)UPN/R. Minas/Vida vs Marathón

b)Platense/Motagua/Olimpia vs Olimpia/Motagua

SEMIFINAL 2 (VUELTA)

a)Marathón vs UPN/R. Minas/Vida

b)Olimpia/Motagua vs Platense/Olimpia/Motagua

GRAN FINAL (ida y vuelta)

Ganador Semifinal A vs Ganador de Semifinal B

(Nota: Si el ganador es el equipo que ganó el duelo de punteros de grupos, se declara campeonísimo, caso contrario habrá otro partido)

SÚPER FINAL

(Ganador de la vueltas (líder A o B) vs Ganador del Repchaje