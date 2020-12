Hernán Medford es tildado como "mal perdedor" en el fútbol tico en controversia contra el arbitraje

El entrenador Hernán Medford arremetió contra los árbitros en el fútbol costarricense las decisiones que se tomaron el juego que su equipo, el Cartaginés, perdió ante Alajuelense (2-3) en la semifinal de ida.

Ahora, en la previa del juego de vuelta de este sábado dejó entre palabras que "a mí me preocupan más los árbitros que Alajuelense".

Y agregó: "Pónganse las pilas, ayer (jueves) demostraron un desastre, ¿Qué esperamos para este fin de semana?

Sin embargo, para el exárbitro Berny Ulloa, Hernán Medford es un "mal perdedor".

"Me parece que se pasó, me parece que está justificando la pérdida, es un mal perdedor. No es la primera, todo el tiempo es lo mismo. Es la forma de ser de él", dijo en reacción a Tigo Sports Costa Rica.

"Decir que jugó contra 14 jugadores es algo reprochable para un entrenador", le replicó Ronald Cedeño.

Pese a todo ello, ambos analistas están conscientes que el trabajo arbitral dejó mucho terreno por cubrir durante el encuentro.

Medford finalmente explotó y le pidió a la Comisión de Arbitraje de fútbol costarricense que castigue de igual forma.

"Déjenme en paz, no se metan más conmigo porque yo quiero ver que castiguen a esos cuatro árbitros. Métanle los cincos partidos que me metieron a mí, porque se está jugando con una institución", soltó.

Alajuelense y Cartaginés volverán a enfrentarse este sábado a las 6:00 pm en donde será protagonista el centrocampista hondureño Alex López.