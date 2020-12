Diego Vázquez: “Decir que se terminó el ciclo no lo acepto porque no es la realidad”

Motagua derrotó 5-0 a Platense en el Nacional pero no le ajustó para quedarse con el liderato de la zona centro-sur pues Olimpia venció 3-1 a Marathón y la distancia se mantuvo.

Diego Vázquez habló en conferencia de prensa y dio su opinión sobre la victoria, además del hecho de tener que jugar el repechaje tras perder el liderato en la jornada anterior.

VER: ASÍ FUE EL MINUTO A MINUTO DE TODOS LOS PARTIDOS

“Positivo por el resultado y por la forma en cómo se dio, positivo de cara a lo que viene. Lo mejor fue la forma en cómo jugamos, a partir del primer gol lo hicimos bien, no es sencillo hacer cinco goles a un equipo, eso nos da ánimo de cara a lo que viene, sacamos el 80 por ciento de los puntos, perdimos dos partidos y empatamos uno, queríamos ser líderes y bueno el 80 por ciento de los puntos no es algo malo”.

A Diego Vázquez le molestó cuando se le preguntó qué pensaba sobre el hecho que varios aficionados y periodistas hayan considerado o preguntado sobre su continuidad y si debía seguir tras la debacle en Liga Concacaf.

“Lo decís vos o lo dica la gente”, comentó Diego, a lo que se le respondió que “lo dice la gente y se le pueden mostrar los mensajes en redes... A mí criterio usted no se debe ir”. Seguidamente el mandamás contestó:

VEA: ASÍ TERMINÓ LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA NACIONAL

“Hacé la conferencia vos, ¿me vas a dejar hablar? Si el 80 por ciento de los puntos te parece malo pues no entiendo, queríamos ser primeros. Si a todos los segundos del mundo le decís que se deben ir ahí no sé, ahora le deben preguntar a ellos (aficionados).

Y agregó: “Sacar el 80 por ciento de los puntos, el equipo que más goles hizo, le sacamos seis puntos al lider del otro grupo, pero bueno yo sé que eso no sirve. Es consuelo muy bajo, pero nos costó bastante hacer esos puntos”.

Para finalizar, Diego Vázquez dejó en claro que no se ha terminado su ciclo a pesar de la eliminación en Liga Concacaf y haber perdido el liderato en la penúltima jornada.

“De estos últimos tres partidos solo jugamos uno malo, con Upn que hubo incidencias arbitrales y con Real Estelí un desenlace fatal. Sí jugamos mal el partido internacional contra Olimpia, lo demás no lo acepto y hay que revisar por qué nos superaron, decir que se terminó el ciclo no lo acepto porque no es la realidad”.