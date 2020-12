Mayron Flores jugó el clásico Marathón vs. Olimpia con luto por la trágica muerte de su hermano

El viernes perdió la vida trágico accidente el joven Kenneth Eliel Vázquez, hermano de Mayron Flores y este no le dijo nada a nadie. Se guardó su luto para no perderse el decisivo clásico Marathón vs. Olimpia en el Yankel Rosenthal.

No se vio por TV: El nuevo look de Javier Portillo, visita inesperada en el Yankel y así apareció Marlon Licona

Con el dolor de la partida, Mayron saltó al campo y al minuto 32 recibió tarjeta amarilla. Pedro Troglio decidió sustituirlo en el complemento y allí el argentino se enteró de lo que estaba pasando.

El jugador se fue al banquillo y rompió en llanto. Troglio pensó primero que se debía a la sustitución y al consultar, se enteró de la tragedia que guardaba el futbolista.

"No sabíamos. Falleció el hermano en un accidente y no nos contó nada. Como sabía que iba a jugar de titular, se lo guardó y en mediotiempo lo saqué porque tenía amarilla y estaba el riesgo de quedarnos con uno menos, pero estaba haciendo buen partido. Después lo vi llorando y pensé que era por eso, pero era por el accidente", dijo el estratega tras el encuentro.

Mayron dejó el campo cuando su equipo igualaba 1-1 contra los verdes. Al final los blancos se impusieron 3-1 y se quedaron con el liderato del grupo del Centro.

"Va dedicado a él, a su familia y esto me marca en vez de buenos jugadores tengo buenos hombres. Eso me hace muy bien de cara a todo lo que vamos a jugar", sentenció Troglio.

Olimpia después del encuentro presentó sus muestras de solidaridad con la familia del mediocampista.

Los albos viajan este domingo rumbo a Orlando, Florida para disputar la vuelta de cuartos ante Montreal Impact de Romell Quioto y la fase final de Liga de Campeones 2020.