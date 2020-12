Troglio: "Vamos con mucha expectativa de meternos entre los primeros cuatro y luego soñar ganar el torneo"

Ilusionado y muy optimista. Así viaja Pedro Troglio, técnico del Olimpia, a Orlando, Florida para enfrentar al Montreal Impact de Romell Quioto el martes (7:06pm) por la vuelta de los cuartos de Liga de Campeones Concacaf 2020.

"Contento, esperamos que este momento siga. Lo de Marathón quedó atrás y ahora vamos con toda la fe para el partido del martes para meternos entre los cuatro mejores y ya después a partidos directos confiamos que todo es posible", dijo el argentino a Cinco Deportivo su arribo al Aeropuerto Toncontín.

Troglio en este torneo consiguió eliminar al Seattle Sounders y el argentino reveló parte del discurso para sus jugadores en este partido ante los canadienses.

"El discurso es que se puede. Estos muchachos han demostrado que se puede y simplemente hay que tener un orden, un trabajo en equipo. Son 11 contra 11 y enfrentamos a equipos muy costosos, pero la gloria, disposición al trabajo premian y vamos con mucha expectativa, primero de meternos entre los primeros cuatro y luego al todo por el todo llegar lo más lejos posible y por que no poder ganar el torneo", sentenció.

Bajo su mando, el cuadro albo está peleando el torneo doméstico, Liga Concacaf y Liga de Campeones. La motivación ha sido clave.

"Yo sé que todo es posible, me ha tocado eliminar a Boca y a River, los dos finalistas de América dirigiendo a un equipo como Gimnasia y está claro que nosotros eliminamos al Seattle, último campeón de la MLS y ahora le ganamos al Montreal. Vamos con una ligera ventaja y después si nos tocan los equipos mexicanos se puede ganar y también se puede perder. Pero nosotros vamos convencidos que podemos, la razón de sacar las cosas adelante es creer en uno mismo sino me quedo acá y no viajo. Voy con la ilusión que tengo un plantel bárbaro, con jugadores de mucha fortaleza y tengo confianza.

Troglio lamentó que hayan tenido que jugar antes de partir a Orlando y recordó lo que vivió Motagua en 2019.

"Lástima que te han hecho jugar el día de ayer (sábado). Creo que nosotros tenemos que haber descansado, como en su momento el año pasado Motagua cuando jugó las dos finales, en el medio de las dos finales lo hicieron jugar contra nosotros. Yo creo que en ese sentido hay que darle más descanso a un equipo que va a representar a su país, pero igual ganando como ganamos no existe el cansando. La cabeza está feliz y es la que maneja al cuerpo".

La posible fecha para el primer choque ante Marathón

Se refirió a la posible fecha para el primer partido contra Marathón para definir al ganador de las vueltas.

"Programamos el partido contra Marathón, si Dios quiere, para el 25 o 26 de diciembre. Soñamos con quedarnos hasta el último día allá y creemos que automáticamente cuando termina el torneo de Concacaf (22 de diciembre) la Liga pondrá tres días después el partido. Nosotros soñamos que estamos volviendo acá a Tegucigalpa el día 23 por la mañana y si Dios quiere con toda la gloria".

Olimpia venció 2-1 al Montreal Impact en la ida. Al albo le basta el empate para avanzar. También la derrota 1-0 le da el pase por la diferencia de goles. Su rival saldrá del cruce Tigres vs. New York City.

Troglio habló de Thierry Henry y Romell Quioto. "Me tocó compartir un par de eventos con Henry, cuando nos encontramos en Montreal charlamos un ratito. A Quioto lo conocí el día que jugamos, sabemos que es de cuidado, el más importante de ellos, un jugador franquicia. Hay que tenerle un ojo".

Su mensaje a la afición: "Que la gente se quede tranquilo, que lo único que no le va a faltar a este equipo es la entrega. Si hay algo que tiene esta escuadra es que deja el alma hasta en el último minuto y ojalá nos podamos encontrar acá todos felices para traer algo importante", cerró.