Javier Portillo viaja a Orlando concentrado y con nuevo look: "El que no siente nervios, no tiene sangre"

Previo al viaje de Olimpia hacia Orlando, Florida el experimentado defensor Javier Portillo compareció en entrevista en donde reflejó el compromiso del conjunto albo de cara al duelo de vuelta ante Montreal Impact por la Liga de Campeones de Concacaf.

En palabras del futbolista de "hay que ir a dar todo para representar bien el fútbol hondureño y la gran institución que es Olimpia".

Sobre su convocatoria, en un buen momento para su carrera dejó en manifiesto que "me siento bendecido por Dios en Olimpia, es algo que tenemos que disfrutar porque la vida se nos va en un segundo y el fútbol no es para siempre".

Además, se sinceró en que la concentración para este duelo es alta y admitió sentirse nervioso.

"El que no siente nervios en el fútbol en un partido tan importante, no tiene sangre, eso es algo normal que no se puede describir. Si me toman en cuenta demostraré que tengo la capacidad", dijo Javier Portillo a través del Facebook Live de DIEZ.

Ver: Pedro Troglio habla del enfrentamiento ante Montreal Impact de Thierry Henry

NUEVO LOOK

En lo que conocemos a Javier Portillo, jamás se había teñido el cabello y hoy antes de tomar el vuelo, reveló la apuesta que perdió, por lo que tuvo que cumplir.

Te puede interesar: Diego Vázquez asegura que su ciclo en Motagua no ha finalizado

"Es una apuesta que tenía con mis compañeros y la tenía que pagar", alzó.

Y agregó entre signos de risas: "No les diré porque esto sigue. Hubo un partido que les dije que si ganábamos me iba a pintar el pelo, sin pesar que me iba a gustar, me quedó bien y yo soy de las personas que me gusta ser feliz. Fui a un salón, al que va Deiby Flores, él me llevó".

Olimpia enfrentará este martes 15 de diciembre a Montreal Impact de Romell Quioto con Thierry Henry, duelo del cual tiene ventaja (1-2) en el marcador global. El juego será a las 7:00 pm en el Exploria Stadium.