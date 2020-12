Eddie Hernández sobre Montreal Impact: "Estamos para sacar un resultado importante y avanzar"

El delantero del Olimpia, Eddie Hernández, viajó con los ánimos a tope a Orlando, Florida para el juego contra Montreal Impact este martes (7:06pm) por la vuelta de Liga de Campeones Concacaf.

Javier Portillo viajó a Orlando concentrado y con nuevo look: "El que no siente nervios, no tiene sangre"

Y no es para menos, viene de marcar hat-trick en el triunfo ante Marathón que significó el liderato del grupo del Centro.

"Feliz, antes de ir al estadio ver a la afición con el banderazo fue algo bonito y algo que se extraña y agradecemos la presencia de ellos en las afueras del hotel. Contentos por el gane de ayer y sumar una victoria para quedarnos con el liderato del grupo y a nivel personal por los tres goles", inició contando.

Eddie vivió momentos amargos a lo largo del torneo Apertura 2020 porque su inscripción tardó más de lo que esperaba.

"Complicados por la angustia de querer jugar, recuerdo que antes que me llegaran los papales el equipo no estaba bien, se venía empatando mucho y sentíamos que podíamos ayudar en algo, lastimosamente no llegaron a tiempo. Gracias a Dios ahora que vinieron estamos tratando de aprovechar los minutos que el profe me está dando y la tarde de ayer fue inolvidable".

El espigado atacante está motivado por su reencuentro con las redes. "Empezar de esa manera; marcando hat-trick y más con Marathón en el Yankel que es difícil. Olimpia pocas veces ha ganado allí y soy el primer futbolista del equipo anotando un hat-trick en ese estadio".

Hernández contó parte de lo que les dijo Pedro Troglio antes del partido contra Marathón.

"Nos hizo saber que teníamos que ganar independientemente de lo que ocurriera en Tegucigalpa. Nosotros dependíamos de nosotros mismos y había que salir con hambre de triunfo, de presionar, de luchar cada pelota y se dio así. Al final la felicitación no solo fue para mí sino para todos los compañeros por el gran trabajo".

¿Cuál es la clave de este Olimpia? "Somos una familia. Por eso Olimpia está jugando como lo hace, porque entre quien entre no se nota la diferencia. El grupo está haciendo las cosas bien, estamos afrontando este viaje (a Orlando, Florida) sabiendo con la mentalidad en alto sabiendo que podemos hacer cosas importantes".

Ya palpita el duelo ante Montreal

Eddie Hernández no oculta la emoción que significa para un jugador un partido trascendental como el que se viene contra el Montreal Impact de Thierry Henry y Romell Quioto.

"Cada uno quiere jugar este tipo de compromisos y marcar historia, estamos en la institución mas grande del país y de Centroamérica. Hay que seguir escribiendo nuestro nombre en ella y con fe en Dios que todo puede salir bien".

¿Cómo se imagina el duelo del martes? "Difícil, pero con la convicción que tiene el grupo y de la manera que venimos creo que estamos para sacar un resultado importante y avanzar a la siguiente fase. No será nada fácil, Montreal tiene un gran técnico y grandísimos futbolistas. Esperemos en Dios que el resultado sea a nuestro favor", cerró.