¿Qué necesita Olimpia o Montreal para asegurar su pase a la semifinal de la Liga de Campeones de Concacaf?

Se acerca de la hora de las verdades para Olimpia y Montreal Impact, uno de los clubes avanzará a las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf. Estos dos clubes estarán jugando el martes 15 a las 7:06 pm en el estado Exploria de Orlando, Florida.

También puedes leer: Olimpia viajó a Estados Unidos con la ilusión de sellar su boleto a las semifinales de Liga de Campeones



El Olimpia llega con la ventaja al juego de vuelta, luego de vencer en la ida 2-1 al Impact Montreal que comanda Thierry Henry, quienes llegan también sin haber clasificado a los Playoffs en la MLS.



Tras la ventaja en la ida, el Olimpia para avanzar a la semis de Liga de Campeones de la Concacaf lo puede hacer ganando o empatando por cualquier marcador.





Los de Troglio también se podrían dar el lujo de clasificar perdiendo por la mínima (0-1). En ese caso igualarían en puntos y en el global 2-2, pero los dos goles de visita en Montreal le darían el pase.



Mientras que el Montreal Impact no tiene margen de error y solo les sirve un solo marcador, ganar y por más de un gol. Es decir que los de Henry deben alcanzar una victoria por diferencia de dos goles, ya que el gol de visita cuenta en esta serie.





Para el partido de vuelta, Pedro Troglio ya podrá contar con Yustin Arboleda, quien no viajó a Canadá por amarillas. Pero tiene la mala noticia que no pudieron viajar Jonathan Paz y Mayron Flores por aspectos de visado, José Cañete, Cristian Maidana y Ever Alvarado por lesión.



El ganador de esta llave se enfrentará al ganador de la llave Tigres de México vs. New York City, duelo que se estaría realizando el próximo sábado, 19 de diciembre.